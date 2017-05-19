В Бишкеке отметили День матери

19 мая 2017, 16:10 Комментарии

Бишкек, 19 мая /Кабар/. В Бишкеке во всех районах отметили День матери, который ежегодно отмечается в третье воскресенье мая.

Как сообщает пресс-служба столичного муниципалитета, Первомайская администрация поздравила матерей с праздником, куда было приглашено 185 женщин, состоящих на учете, из них матерей, награжденных медалью "Эне Данкы" - 47, матерей-героинь - 138. Приглашенным матерям была оказана материальная помощь и организован праздничный концерт с участием заслуженных артистов и звезд кыргызской эстрады.

На базе развлекательного центра "Космопарк" Октябрьский акимиат организовал мероприятие, посвященное празднику, где для гостей с концертной программой выступили творческие коллективы Центра детского творчества "Шайыр-Балалык". На территории района проживает 95 матерей-героинь. Оказана материальная помощь матерям "Баатыр-Эне", "Эне-Данк", матерям тройняшек, четверняшек и многодетным, малообеспеченным семьям района. В завершение мероприятия был показан художественный фильма "В поисках мамы".

Глава Свердловской районной администрации Самарбек Болотбеков также поздравил матерей-героинь с предстоящим праздником. Более 160 женщин были приглашены на праздничный обед, который состоялся в одном из кафе района. Для гостей была подготовлена специальная программа с песнями, стихами и праздничным столом. Самарбек Болотбеков от имени мэра города Бишкек и от себя в своей торжественной речи выразил благодарность матерям, которые подарили жизнь, он пожелал им крепкого здоровья, благополучия и чтобы их дети всегда дарили нежность и заботу своим мамам. Помимо праздничной программы и обеда, в честь праздника 126 матерей "Баатыр эне" и 35 матерей "Эне данкы" через почтовые отделения связи получат по 1500 и по 1 тыс. сомов.

Ленинская администрация организовала районное мероприятие, посвященное Дню матери с приглашением 178 многодетных матерей. На мероприятии приняли участие глава района Нурдин Тынаев, заместитель председателя Бишкекского городского Кенеша Валентина Лисниченко и депутат Бишкекского городского кенеша Сайдахмат Исмаилов. Глава района Нурдин Тынаев поздравил многодетных матерей с праздником и пожелал здоровья и благополучия. В честь праздника многодетным матерям района были вручены единовременные выплаты по 1 тыс. сомов, организован концерт с участием заслуженных артистов, звезд кыргызской эстрады и детских творческих коллективов. На учете Управления социального развития Ленинского района состоят 178 многодетных матерей, из них 126 матерей награждены орденом "Баатыр Эне" и 52 матерей награждены медалью "Эне Данкы".

Матери-героини, награжденные орденом "Баатыр Эне" и "Эне Данкы" находятся под постоянным вниманием муниципальных администраций мэрии города Бишкек, в вопросах медицинского обслуживания и в решении социальных вопросов.