Обильные дожди затопили улицы Оша. Пожарники на руках носят детей

19 мая 2017, 16:14 Комментарии

Бишкек, 19 мая /Кабар/. В результате обильного дождя, прошедшего накануне, селевыми потоками в городе Ош частично затопило жилые дома и социальные объекты.

Как сообщали сегодня в МЧС, частично затоплены здание ЦУМа, расположенное по ул.А.Навои, кафе "Эне-Сай" по ул.Зайнабединова, дворы Ошского городского Суда и двор средней школы им.Кирова по ул.Ленина, двор дома №138 на ул.Аношина, двор дома №7 на ул.Мамырова, двор дома №22 на ул.Кара-Суу, двор дома №99 на ул.Кызыл-Аскер, здание Агентства по транспортировке граждан по ул.Г.Айтиева и подвальное помещение и дома, расположенные по ул.Победы.

Привлеченные силы и средства: управления МЧС КР по городу Ош, со службы спасения города Ош - 24 спасателя, с Республиканского отдельного спасательного отрада (РОСО) МЧС КР – 14 спасателей, всего 38 спасателей.

"18 мая спасатели направились по вышеуказанным местам, проводили работы по расчистке домов и зданий от затопленных вод. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.