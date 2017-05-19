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Новости Кыргызстана

Как разбилась мечта пионераКак разбилась мечта пионераВ Бишкеке отметили День материВ Бишкеке отметили День матери

Обильные дожди затопили улицы Оша. Пожарники на руках носят детей

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/obil-nye-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427016-ru.html

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19 мая 2017, 16:14       Комментарии

Бишкек, 19 мая /Кабар/. В результате обильного дождя, прошедшего накануне, селевыми потоками в городе Ош частично затопило жилые дома и социальные объекты.
Как сообщали сегодня в МЧС, частично затоплены здание ЦУМа, расположенное по ул.А.Навои, кафе "Эне-Сай" по ул.Зайнабединова, дворы Ошского городского Суда и двор средней школы им.Кирова по ул.Ленина, двор дома №138 на ул.Аношина, двор дома №7 на ул.Мамырова, двор дома №22 на ул.Кара-Суу, двор дома №99 на ул.Кызыл-Аскер, здание Агентства по транспортировке граждан по ул.Г.Айтиева и подвальное помещение и дома, расположенные по ул.Победы.
Привлеченные силы и средства: управления МЧС КР по городу Ош, со службы спасения города Ош - 24 спасателя, с Республиканского отдельного спасательного отрада (РОСО) МЧС КР – 14 спасателей, всего 38 спасателей.
"18 мая спасатели направились по вышеуказанным местам, проводили работы по расчистке домов и зданий от затопленных вод. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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