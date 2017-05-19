У оппозиции просто нечего предъявить С.Жээнбекову, поэтому идут такие нападки – политолог

19 мая 2017, 16:22 Комментарии

Бишкек, 19 мая /Мирлан Киизбаев - Кабар/. Не замеченный ни в каких интригах, и коррупционных скандалах, выдвинутый партией СДПК кандидат в президенты Сооронбай Жээнбеков, является неудобным кандидатом для его оппонентов. Таким мнением поделился общественный деятель Жыпар Жекшеев.

Нападки на премьер-министра Сооронбая Жээнбекова, со стороны оппозиционно настроенных граждан, начались после того как партия СДПК выдвинула его кандидатом в президенты на предстоящих выборах.

Действия оппозиции Жекшеев объясняет тем, что Сооронбай Жээнбеков является неудобным кандидатом для оппозиционных политиков, так как не был замешан в коррупционных и других скандалах при колоссальном опыте государственной службы.

"Эти интриги ведутся для того, чтобы отодвинуть его по рейтингу и нейтрализовать. Так как они боятся проиграть выборы. У него большой опыт, он умеет работать, и не был замешан в каких-то интригах и коррупционных скандалах. У оппозиции просто нечего ему предъявить. Поэтому идут такие нападки, чтобы понизить его рейтинг в партии", - прокомментировал Ж.Жекшеев.

Тем не менее, Жыпар Жекшеев отмечает, что это обычное предвыборное явление, практикующееся во многих странах.

"Это обычная политтехнология, которая, свойственна не только Кыргызстану, но и практикуется почти во всех странах, где существует демократический режим. Там, обычно, шквалы компроматов всплывают и прочие факты, которые хоть как-то могут зацепить кандидата. Мы все это видели и при выборах в США и Франции, которые тоже прошли относительно недавно. Противоборствующие стороны просто пытаются задеть друг друга", - пояснил Ж.Жекшеев.

"Время, конечно, покажет, кого изберут президентом. У нас сегодня все относительно. Трудно сказать, что какая-то партия сильнее другой. Но, на фоне нынешних партий, СДПК имеет больший опыт в этом плане и в тоже время пользуется поддержкой большей части населения", - заключил он.