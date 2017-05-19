Минсоцразвития предложило выплачивать зарплату лицам, ухаживающим за детьми с ОВЗ

19 мая 2017, 15:59 Комментарии

Лицам, ухаживающим за детьми с ограниченными возможностями здоровья, предлагается выплачивать зарплату. Об этом сообщила заместитель министра труда и соцразвития Зууракан Каденова.

В Министерстве труда и социального развития 19 мая состоялось заседание, на котором презентовали проект положения об условиях оплаты труда лицам, ухаживающим за ребенком (детьми) с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщила З.Каденова, на сегодняшний день в стране проживают свыше 29 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья до 18 лет. Из них 6 тыс. детей нуждаются в посторонней помощи.

"К сожалению, матери, которые воспитывают детей с ОВЗ, не имеют возможности работать, так как им приходится круглые сутки ухаживать за ребенком. Соответственно, у них нет возможности при достижении пенсионного возраста претендовать на пенсию, так как они никогда не отчисляли определенные суммы в Социальный фонд. Поэтому Министерство разработало проект положение, в котором указаны условия оплаты труда матерям, ухаживающим за детьми с ОВЗ", - сообщила она.

Согласно проекту, лицу (родителям или опекуну), который ухаживает за ребенком с ограниченными возможностями здоровья, будут платить зарплату в размере прожиточного минимума, приблизительно 6-7 тыс. сомов в месяц. Также с ними будет заключен трудовой договор и человек может претендовать на пенсию. Минсоцразвития будет мониторить состояние детей и оценивать выполнение обязанностей (ежемесячно до исполнения 6 месяцев от даты заключения договора и ежеквартально от 6 месяцев заключение договора).

Пока в проекте прописаны лица, ухаживающие за детьми с ОВЗ только до 18 лет.

Мероприятие прошло в преддверии Дня матери.