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Футзал: Кыргызстан потерпел первое поражение в молодежном чемпионате Азии

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360127_fy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427012-ru.html

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19 мая 2017, 15:45       Комментарии

Молодежная сборная Кыргызстана по футзалу потерпела первое поражение в рамках чемпионата Азии U-20, который проходит в Бангкоке (Таиланд).
Как сообщает Азиатская конфедерация футбола, свою третью игру в рамках группового этапа молодежка провела со сборной ОАЭ.
Несмотря на то что кыргызстанцы на первой же минуте матча открыли счет, соперники не только установили статус-кво, но и вырвались вперед перед свистком судьи на перерыв - 1:2.
Во втором тайме футзалисты Кыргызстана сумели забить еще два гола, однако и соперники ничем не уступали в атаке и вколотили столько же мячей в ворота нашей сборной, один из которых был забит на последней минуте матча.
Таким образом, молодежная сборная Кыргызстана уступила ОАЭ со счетом 3:4. В составе сборной КР отметились голами Мирлан Джолдубаев, Маматзиа Джолдошев и Актай Таштанов.
Отметим, в чемпионате Азии среди игроков до 20 лет принимают участие молодежные сборные из 21 страны. Команды поделены на четыре группы, сборная Кыргызстана попала в группу "D" наряду со сборными Китая, Монголии, ОАЭ и Ирана.
Ранее кыргызстанцы сыграли два матча вничью с Китаем (3:3) и Монголией (2:2). Свой заключительный матч в группе они проведут с Ираном 20 мая.

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