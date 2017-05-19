Футзал: Кыргызстан потерпел первое поражение в молодежном чемпионате Азии

19 мая 2017, 15:45 Комментарии

Молодежная сборная Кыргызстана по футзалу потерпела первое поражение в рамках чемпионата Азии U-20, который проходит в Бангкоке (Таиланд).

Как сообщает Азиатская конфедерация футбола, свою третью игру в рамках группового этапа молодежка провела со сборной ОАЭ.

Несмотря на то что кыргызстанцы на первой же минуте матча открыли счет, соперники не только установили статус-кво, но и вырвались вперед перед свистком судьи на перерыв - 1:2.

Во втором тайме футзалисты Кыргызстана сумели забить еще два гола, однако и соперники ничем не уступали в атаке и вколотили столько же мячей в ворота нашей сборной, один из которых был забит на последней минуте матча.

Таким образом, молодежная сборная Кыргызстана уступила ОАЭ со счетом 3:4. В составе сборной КР отметились голами Мирлан Джолдубаев, Маматзиа Джолдошев и Актай Таштанов.

Отметим, в чемпионате Азии среди игроков до 20 лет принимают участие молодежные сборные из 21 страны. Команды поделены на четыре группы, сборная Кыргызстана попала в группу "D" наряду со сборными Китая, Монголии, ОАЭ и Ирана.

Ранее кыргызстанцы сыграли два матча вничью с Китаем (3:3) и Монголией (2:2). Свой заключительный матч в группе они проведут с Ираном 20 мая.