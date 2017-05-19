Доллар США: 67.8420 (+0.1447) 
Евро: 75.4912 (+0.4487) 
Золото: 40.25 $/гр (-0.3) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Khovar: В Душанбе состоится фестиваль национальных блюд и обычаев зарубежных странKhovar: В Душанбе состоится фестиваль национальных блюд и обычаев зарубежных странЕ.Строкова: "Можно изменить учебники, но общую историю и полувековое добрососедство не уничтожишь"Е.Строкова: "Можно изменить учебники, но общую историю и полувековое добрососедство не уничтожишь"

На пешеходном переходе микроавтобус врезался в машину и сбил девушку

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360135_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427011-ru.html

Похожие новости

Автонаезд на Молодой Гвардии: бишкекчанку сбили на пешеходном переходе (видео)

Бишкекчанку сбили на пешеходном переходе — кадры наезда

Девушку сбили насмерть в Кемине — водитель явился с повинной

Сбивший девушку водитель пришел сдаваться после того, как забрали его авто

Сбивший девушку на трассе Бишкек – Торугарт водитель явился в милицию с повинной

19 мая 2017, 15:55       Комментарии

Сегодня, 19 мая, в районе пересечения улиц Махатмы Ганди и Жибек-Жолу произошло ДТП, в результате которого пострадала девушка. Видео инцидента на своей странице в Facebook опубликовал гражданский активист Айбек Баратов.
ДТП произошло на пешеходном переходе, девушка переходила дорогу, два автомобиля начали ее пропускать, в это время микроавтобус красного цвета не сбавил скорость и врезался в автомашину белого цвета, которая по инерции наехала на человека.
В настоящее время известно, что инцидент произошел сегодня утром, в 07.37. Айбек Баратов в описании к видео написал: "Вот почему необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим". По сообщению столичного УПМ, сейчас проводится техническая экспертиза и выясняются причины, по которым автовладелец красного микроавтобуса не смог сбавить скорость.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум