На пешеходном переходе микроавтобус врезался в машину и сбил девушку

19 мая 2017, 15:55 Комментарии

Сегодня, 19 мая, в районе пересечения улиц Махатмы Ганди и Жибек-Жолу произошло ДТП, в результате которого пострадала девушка. Видео инцидента на своей странице в Facebook опубликовал гражданский активист Айбек Баратов.

ДТП произошло на пешеходном переходе, девушка переходила дорогу, два автомобиля начали ее пропускать, в это время микроавтобус красного цвета не сбавил скорость и врезался в автомашину белого цвета, которая по инерции наехала на человека.

В настоящее время известно, что инцидент произошел сегодня утром, в 07.37. Айбек Баратов в описании к видео написал: "Вот почему необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим". По сообщению столичного УПМ, сейчас проводится техническая экспертиза и выясняются причины, по которым автовладелец красного микроавтобуса не смог сбавить скорость.