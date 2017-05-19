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В центре Бишкека образовалась пробка. Троллейбус столкнулся с маршруткой

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360139_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427010-ru.html

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19 мая 2017, 16:02       Комментарии

На пересечении улиц Киевской и Абдрахманова (Советская) образовалась пробка. Причиной дорожного затора стало ДТП с участием троллейбуса №5 и маршрутного такси №199.
Как сообщили "ВБ" очевидцы, пострадавших нет.
ДТП произошло возле остановки по улице Абдрахманова в южном направлении примерно в 15.30. Стоит отметить, на этом перекрестке оживленное автомобильное движение. Большие габариты городского транспорта (троллейбуса и буса), которые на месте ДТП заняли практически всю проезжую часть, и стали причиной затора.
На месте работает патрульная милиция. Сотрудники УПМ пытаются отрегулировать движение.

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