Trend: Туркменистан и Узбекистан проведут в Авазе переговоры в верхах

19 мая 2017, 15:31 Комментарии

Trend: Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев направится с рабочим визитом в Туркменистан 20 мая 2017 года, говорится в сообщении туркменского правительства.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов проведёт переговоры с узбекским коллегой в Авазе (Балканская область). В этом регионе реализуются проекты по освоению богатых природных кладовых, его рекреационных возможностей, ведётся строительство крупного морского порта.

По итогам встречи предусмотрено подписание пакета двусторонних документов. О ходе подготовки к туркмено-узбекским переговорам на высшем уровне сообщалось на заседании правительства.

Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что "регулярный характер встреч в верхах свидетельствует о взаимном стремлении и заинтересованности обеих стран в наращивании эффективного сотрудничества, выстраиваемого в традициях дружбы и добрососедства, на равноправной, конструктивной и долгосрочной основе".

Одним из стратегических направлений партнерства двух государств является сфера энергетики. Туркменистан с 2009 года поставляет природный газ в Китай через территорию Узбекистана. Две страны на данном этапе обсуждают и проект по созданию транспортного маршрута Узбекистан–Туркменистан–Иран–Оман. Это позволит значительно увеличить международные транзитные грузопотоки и обеспечить новый коммуникационный коридор на мировые рынки.

В марте 2017 года, президенты Туркменистана и Узбекистана подписали в Ашхабаде Договор о стратегическом сотрудничестве между странами. В их присутствии были также подписаны Договор об экономическом сотрудничестве на 2018-2020 годы, Меморандум о дальнейшем развитии сотрудничества в области железнодорожного транспорта.

Кроме того, были подписаны соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах между регионами – Дашогузским велаятом (областью) и Хорезмской областью, а также Лебапским велаятом и Бухарской областью. Договоры с предприятиями и организациями Узбекистана заключили министерства железнодорожного транспорта, сельского и водного хозяйства Туркменистана, госконцерн "Туркменхимия".