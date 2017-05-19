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Trend: В Туркменистане обсудят на газовом конгрессе диверсификацию энергопотоков

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/trend-v-t...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427008-ru.html

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19 мая 2017, 15:35       Комментарии

Trend: В ходе международного газового конгресса в Авазе, который пройдет 23-24 мая 2017 года, будут обсуждены вопросы диверсификации экспортных маршрутов и транзита туркменского природного газа, говорится в сообщении "Нефтегазового комплекса" страны.
Будут также представлены инвестиционные условия в Туркменистане, рассмотрены перспективы развития мирового газового рынка и строительство межгосударственных газопроводов.
Официальный Ашхабад ранее с трибуны ООН предложил международные инициативы в сфере обеспечения энергетической безопасности и охраны окружающей среды.
О подготовке к проведению этого крупного отраслевого форума и приуроченной к нему выставки отчитался на заседании правительства заместитель председателя Кабинета министров Максат Бабаев.
Ожидается, что в работе газового конгресса примут участие руководители и представители ведущих нефтегазовых компаний, международных организаций и финансовых институтов мира. В информации приводятся слова президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова о том, что "форум будет способствовать расширению взаимовыгодного диалога и обмена опытом в этой стратегической сфере, определению дальнейших путей взаимодействия с зарубежными партнерами".
В числе спонсоров мероприятия такие компании, как PETRONAS, Dragon Oil, CNPC, LG International, Hyundai, Total, Petrofac, Ilf Consulting Engineers, Areti Group. В рамках конгресса запланированы и деловые встречи отраслевых руководителей с представителями нефтегазовых компаний мира.
Туркменистан играет роль одного из ключевых игроков на энергетическом рынке в Каспийском регионе и занимает четвертое место в мире по запасам газа.
Туркменистан на данном этапе поставляет газ в Иран и Китай. Ведется также строительство туркменского участка газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ). Обсуждается проект Транскаспийского газопровода через Азербайджан в Турцию и Европу.

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