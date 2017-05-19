Trend: В Туркменистане обсудят на газовом конгрессе диверсификацию энергопотоков

19 мая 2017, 15:35 Комментарии

Trend: В ходе международного газового конгресса в Авазе, который пройдет 23-24 мая 2017 года, будут обсуждены вопросы диверсификации экспортных маршрутов и транзита туркменского природного газа, говорится в сообщении "Нефтегазового комплекса" страны.

Будут также представлены инвестиционные условия в Туркменистане, рассмотрены перспективы развития мирового газового рынка и строительство межгосударственных газопроводов.

Официальный Ашхабад ранее с трибуны ООН предложил международные инициативы в сфере обеспечения энергетической безопасности и охраны окружающей среды.

О подготовке к проведению этого крупного отраслевого форума и приуроченной к нему выставки отчитался на заседании правительства заместитель председателя Кабинета министров Максат Бабаев.

Ожидается, что в работе газового конгресса примут участие руководители и представители ведущих нефтегазовых компаний, международных организаций и финансовых институтов мира. В информации приводятся слова президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова о том, что "форум будет способствовать расширению взаимовыгодного диалога и обмена опытом в этой стратегической сфере, определению дальнейших путей взаимодействия с зарубежными партнерами".

В числе спонсоров мероприятия такие компании, как PETRONAS, Dragon Oil, CNPC, LG International, Hyundai, Total, Petrofac, Ilf Consulting Engineers, Areti Group. В рамках конгресса запланированы и деловые встречи отраслевых руководителей с представителями нефтегазовых компаний мира.

Туркменистан играет роль одного из ключевых игроков на энергетическом рынке в Каспийском регионе и занимает четвертое место в мире по запасам газа.

Туркменистан на данном этапе поставляет газ в Иран и Китай. Ведется также строительство туркменского участка газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ). Обсуждается проект Транскаспийского газопровода через Азербайджан в Турцию и Европу.