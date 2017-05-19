Kazinform: Зарезавшего супругу в зале суда жителя Костанайской области осудили на 15 лет

19 мая 2017, 15:38 Комментарии

Kazinform: В Костанайской области огласили приговор в отношении 32-летнего Жуматулы Бекибаева, который зарезал супругу в зале суда, передает Казинформ со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Напомним, 28 февраля в 10.00 часов в зале судебного заседания Амангельдинского районного суда перед началом бракоразводного процесса Бекибаев нанёс несколько проникающих ножевых ранений своей супруге Ж.Таубаевой, от которых потерпевшая скончалась при доставлении в больницу. Приговором суда Бекибаеву назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Кроме того, судом взыскан с осужденного в пользу потерпевшей стороны материальный ущерб в размере 1 млн 100 тысяч тенге и моральный вред в сумме 2 млн тенге. Также в адрес областного управления образования суд вынес частное постановление за нарушения правил приема на работу человека с судимостью. До случившегося Бекибаев, имея судимость, работал учителем физической культуры сельской школы. Несовершеннолетний сын остался на попечении родителей потерпевшей. Приговор в законную силу не вступил.