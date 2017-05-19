Asia+: Антикоррупционные аресты в Таджикистане: Сериал по сценарию или настоящая борьба с оборотнями?

19 мая 2017, 15:42 Комментарии

Asia+: Массовые увольнения и аресты бывших высокопоставленных чиновников Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана, которые начались в третьей декаде апреля, похожи на захватывающий остросюжетный детективный сериал, подобного которому в современной таджикской истории еще не было. Что стоит за чисткой в антикоррупционном ведомстве, и почему эта масштабная акция в одном из самых коррумпированных государств мира началась именно сейчас — об этом рассуждает главный редактор веб-сайта Akhbor.com ("Ахбор") Мирзо Салимпур в статье, подготовленной специально для "Ферганы".

Всё началось 20 апреля, когда были уволены почти 40 чиновников Антикоррупционного агентства, в том числе руководители следственного, организационно-контрольного управления, управлений по коррупционным преступлениям на транспорте и в фискальных органах, руководитель следственного отдела управления по городу Душанбе, зампредседателя управления по Хатлонской области. А управление по коррупционным преступления в судебных и правоохранительных органах, включая его замруководителя Умеда Камолзода, было почти полностью разогнано, и лишь руководитель этого подразделения Сафар Джобирзода был тихо переведен в другое управление в центральном аппарате Агентства.

А 21 апреля уже последовали аресты уволенных. Первым был арестован Фируз Холмуродзода — бывший руководитель следственного управления Антикоррупционного агентства. Источники говорят, что он был взят с поличным, когда получал взятку в размере $120 тысяч для закрытия уголовного дела, открытого его бывшим управлением.

Вслед за Холмуродзода были взяты под стражу его бывший заместитель Фахриддин Бозоров, бывший следователь этого же управления Фирдавс Ниёзбадалов (к слову, зять бывшего секретаря Совета безопасности Таджикистана, генерала Амиркула Азимова), зампред антикоррупционного управления по Хатлонской области Сафарали Хомидзода и руководитель следственного отдела по городу Душанбе Амиршо Султонзода.

Фируз Холмуродзода

Уже в понедельник, 24 апреля, были арестованы бывший руководитель организационно-контрольного управления Джамолиддин Мухаммадзода и некогда всесильный Давлатбек Хайрзода, отправленный на пенсию с поста заместителя директора Антикоррупционного агентства в январе этого года. Господина Хайрзода, по утверждению разных источников, задержали то ли в аэропорту города Худжанда, то ли на границе с Кыргызстаном, но в любом случае — на севере Таджикистана при попытке покинуть территорию страны. Его брат Кутбиддин Хайров — владелец рынка и футбольного клуба "Хайр" в городе Вахдат в 20 километрах восточнее Душанбе, откуда родом клан Хайровых — утверждает, что Хайрзода не имел намерения к бегству, а лишь хотел поехать в российские Минводы для лечения своего больного сердца, панкреатита и сахарного диабета, от которых страдает уже долгое время.

К 24 апреля число задержанных бывших высоких чинов Антикоррупционного агентства достигло 12-ти человек, а на следующий день, по словам источников веб-сайта "Ахбор", уже 17-ти. Большинство из них пока обвиняются в мошенничестве, злоупотреблении служебным положением и подделке документов. Задержания и следствие проводят в основном сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.

Первого мая в своем служебном кабинете был задержан Фаридун Беназирзода, всего за неделю до этого назначенный заместителем руководителя таможни города Худжанда. До этого Беназирзода руководил управлением собственной безопасности Таможенного комитета, а еще ранее работал на высоких должностях в антикоррупционном ведомстве.

Давлатбек Хайрзода

Бункеры с миллионами в домах "скромных" чиновников

В мае начали поступать первые сообщения о результатах обысков в домах арестованных. По утверждению источников "Ахбор", близких к следствию, в домах, принадлежащих Фирузу Холмуродзода, бывшему руководителю следственного управления агентства, нашли $1,3 миллиона наличными, 6 килограммов золота, банковские карточки иностранных финансовых учреждений, 50 пар костюмов и 50 пар туфель под цвет каждого из них, документы на 31 квартиру в городе Душанбе, два дома в столичном квартале Чортут, дачу в курортном Варзобском ущелье и дом в Австрии.

В доме родителей Фирдавса Ниёзбадалова в городе Бустон (бывший Чкаловск) около Худжанда был обнаружен был обнаружен огромный бункер с подземными гаражами, откуда извлекли несколько мешков с наличными, золотом и драгоценными камнями, а также 6 "Джипов".

Но самая большая находка ждала следователей в родительском доме Хайровых в Ромитском ущелье, что на востоке Душанбе. Здесь, на кухне под полом, был обнаружен бетонированный тайник, откуда оперативники извлекли огромную сумму денег. По словам наших источников, в доме Хайровых нашли $35 миллионов наличными.

"Из найденных на кухне Хайровых купюр построили стену, похожую на стену денег в фильме про колумбийского наркобарона Пабло Эскобара. Я столько наличных денег увидел первый раз в своей жизни", - сказал собеседник "Ахбор".

Фирдавс Ниезбадалов

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Таджикистан считается одним из самых коррумпированных государств мира. Международная организация Transparency International в своем последнем ежегодном докладе по восприятию коррупции, опубликованном в январе, поставила Таджикистан на 151-е место среди 176 стран, снизив на 15 строчек позиции республики по сравнению с 2016 годом.

Но размах арестов и богатств, найденных в домах бывших высоких чинов Антикоррупционного агентства, созданного в 2007 году именно для борьбы с коррупцией и взяточничеством, шокировал очень многих даже в Таджикистане, где мздоимство чиновников воспринимается как должное и, к сожалению, неисправимое зло. Общество, измученное размахом коррупции в стране, с одобрением встретило эту череду арестов, и в интернете пошла волна откликов с призывами не останавливаться на достигнутом и добить до конца этого дракона, пожирающего страну изнутри. Хотя в это, конечно, многие верят с трудом.

Одновременно выдвигаются многочисленные версии о том, что на самом деле стоит за этой беспрецедентной кампанией против коррупции в Таджикистане. Рассмотрим основные из них.

1. "Пожирающий головы" проект медицинского комплекса "Истиклол"

В сентябре 2016 года, в дни празднования 25-летия независимости Таджикистана, в Душанбе был сдан в эксплуатацию Медицинский комплекс "Истиклол". В его строительство вложено более 700 миллионов сомони (более $80 миллионов по сегодняшнему официальному курсу) из бюджета столицы. Но еще на стадии строительства этой самой крупной больницы, построенной в годы независимости, начались первые уголовные дела против застройщиков.

В ноябре 2015 года были арестованы Саидшариф Анваров – бывший руководитель Управления капитального строительства (УКС) города Душанбе и 7 руководителей строительных компаний. В вину им вменяют приписки в ходе возведения этой больницы и попытку дать взятку в размере $458,6 тысяч следователям Антикоррупционного Агентства, которые проводили проверку этого объекта.

19 апреля этого года суд города Душанбе приговорил Анварова и директора компании-подрядчика "Таджикколхозсохтмон" Фазлиддина Махмудова к 18 годам, а заместителя Махмудова — к 4 годам тюрьмы. Именно через день после объявления приговора группе Анварова начались увольнения, а еще через день — аресты чиновников Антикоррупционного агентства.

Источники, знакомые с ходом следствия, говорят, что Анваров и его подельники после такого строгого приговора решили потащить за собой всех, с кем делили большой пирог от проекта строительства больницы "Истиклол". По их словам, одно из основных обвинений против арестованных касается именно их роли в сокрытии приписок на этом объекте. Эту версию усиливают и последние заявления представителей Агентства по борьбе с коррупцией о том, что при строительстве больницы "Истиклол" выявлены новые приписки на сумму более 100 миллионов сомони, и по ним ведется следствие.

2. Все еще всесильная рука бывшего мэра Душанбе Убайдуллаева

Когда-то очень влиятельный мэр столицы Таджикистана 65-летный Махмадсаид Убайдуллоев, который с 1996 года руководил городом Душанбе и считался вторым руководителем республики после президента Эмомали Рахмона, в январе этого года был уволен с этого поста без объявления причин. На его место президент Рахмон назначил своего 29-летнего сына Рустама Эмомали, который, кстати, до этого руководил тем самым злополучным Антикоррупционным ведомством.

После этого на встрече с активом столицы Эмомали Рахмон назвал госструктуры Душанбе самыми коррумпированными и потребовал от Антикоррупционного агентства начать и до 1 июля завершить внеплановую проверку деятельности предыдущей администрации города. Затем в прессе прошла информация, что Убайдуллоев был допрошен в Агентстве по нескольким крупным проектам его администрации, в том числе по строительству больницы "Истиклол" и госпрограмме "Доступное жилье".

Арестованных бывших чинов Агентства сейчас допрашивают именно по делам, связанным с бывшей администрацией города Душанбе. При нынешней ситуации, когда уволены или арестованы многие руководители антикоррупции, уже кажется маловероятным, что это ведомство успеет завершить внеплановую проверку деятельности команды Убайдуллоева и доложить до 1 июля о ее результатах в правительство, как потребовал президент Рахмон.

3. Межведомственная борьба силовиков

Созданное 10 лет назад Агентство по борьбе с коррупцией лишило другие правоохранительные структуры – ГКНБ, МВД, прокуратуру — полномочий по ведению антикоррупционных дел, которые всегда считались самыми "хлебными" для следственных органов. Кроме того, антикоррупционным ведомством были проведены несколько громких арестов представителей других силовых структур. Например, в январе 2012 года сотрудники Агентства арестовали Фаридуна Умарова (по кличке "Пантера"), который являлся заместителем руководителя отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков приграничного с Афганистаном Фархарского района. В августе того же года Умаров был осужден на 7 лет по обвинению в контрабанде наркотиков, но уже в 2014 году вышел на свободу. Следует отметить, что Фаридун Умаров является младшим братом Мансура Умарова – первого зампредседателя ГКНБ Таджикистана.

Также в 2016 году Антикоррупционным агентством были задержаны два оперативника ГКНБ. Теперь следствие по делам задержанных чинов Агентства ведет именно ГКНБ, и многие усматривают в этой кампании долгожданный реванш "чекистов" и возможность для других силовых структур покончить с конкурентом, запятнавшим свою репутацию, а также разделить его полномочия между собой, усилив таким образом свое влияние. В интернет-дискуссиях уже звучат предложения упразднить Антикоррупционное агентство, как не оправдавшее себя.

Но у этой версии есть одна слабинка: в самом Антикоррупционном агентстве последние увольнения считают чем-то вроде чистки рядов и утверждают, что она проходит по инициативе новых руководителей ведомства. С другой стороны, 26 апреля, уже после арестов, парламент Таджикистана принял поправки к Закону "О борьбе с коррупцией", где главенствующая роль Антикоррупционного агентства снова подчеркивается.

4. Дело Зайда Саидова

Большинство бывших чинов Антикоррупционного агентства, ныне находящиеся под следствием, имеют самое непосредственное отношение к делу известного бизнесмена и бывшего министра промышленности Таджикистана Зайда Саидова, который был арестован Антикоррупционным агентством в мае 2013 года, всего через месяц после объявления намерения о создании политической партии "Новый Таджикистан". Позже он был осужден на 29 лет тюрьмы.

Следственной группой по делу Зайда Саидова руководил ныне арестованный Фируз Холмуродзода. Саидова, прилетевшего из Франкфурта, прямо в салоне самолета задержали Умед Камолзода, который ныне в бегах, и уже арестованный Фаридун Беназирзода. В следственную группу входили упомянутые выше Фирдавс Ниёзбадалов и Фахриддин Бозоров, которые также арестованы. В 2013 году, когда Агентство занималось расследованием дела Саидова, следственным управлением этого ведомства руководил Джамолиддин Мухаммадзода, находящийся сейчас под подпиской о невыезде.

Во время судебного процесса над Саидовым его адвокаты доказали, что тест об отцовстве по результатам ДНК Саидова был сфальсифицирован. В то время когда московская лаборатория "Био Папа" отрицала вероятность отцовства Саидова в отношении ребенка женщины, которая обвиняла бизнесмена в изнасиловании и в том, что родила от него мальчика, следствие предъявило суду подделанное заключение, где утверждалось обратное. Тем не менее, Саидов получил 29 лет, из которых 22 года — именно за изнасилование.

После ареста почти всего состава следственной группы по делу Зайда Саидова у многих, особенно у близких бизнесмена, снова появилась надежда, что его дело могут пересмотреть в свете последних событий. Особенно в свете вопиющих фактов разбазаривания этими бывшими чиновниками Антикоррупционного агентства конфискованного имущества Саидова. Не исключено, что теперь новое руководство ведомства стремится избавиться от сотрудников, замаравших себя в деле Саидова.

5. Тень Абдуфаттоха Гоиба

Почти все арестованные и уволенные чиновники Антикоррупционного агентства были из когорты кадров, которые добились высоких постов и огромного влияния в этом ведомстве в то время, когда им руководил генерал-лейтенант Абдуфаттох Гоиб (Фаттох Саидов). Он был директором Агентства с 2009 по март 2015 года, когда его на этом посту сменил сын президента Рустам Эмомали, а Гоиба отправили вместо Рустама Эмомали руководить Таможенной службой Таджикистана.

Тем не менее, при помощи своих людей Гоиб сохранял огромное влияние в Антикоррупционном ведомстве даже после ухода в таможню. По словам источников "Ахбора", Абдуфаттоха Гоиба допрашивали в ГКНБ по делу его бывших подчиненных три дня подряд — 2, 3 и 10 мая. 11 мая он уехал с рабочей поездкой в Китай для участия в работе международного форума "Один пояс – один путь". Но при этом даже в самой Таможенной службе говорили, что он уехал с разрешения президента Таджикистана.

Источники, близкие к следствию, утверждают, что по результатам первых допросов в отношении Абдуфаттоха Гоиба уже принято решение в руководстве республики, и вскоре он может быть уволен со своего поста. Другой источник в правительстве Таджикистана также подтвердил скорую отставку Гоиба, но, по его утверждению, чиновник покинет свой пост по другой причине — так как Таможенная служба в прошлом году выполнила план по поступлениям в бюджет всего на 90 процентов, а в этом году положение — еще хуже.

Что же будет дальше?

К моменту написания этого материала под следствием остаются семеро чиновников антикоррупционного ведомства — Хайрзода, Холмуродзода, Бозоров, Ниёзбадалов, Султонзода, Хомидзода и Беназирзода. Некоторые, как, например, Мухаммадзода, были отпущены под подписку о невыезде, другие пока проходят как свидетели, третьи были "сосланы" из Душанбе в провинции. А Умед Камолзода, замруководителя управления по коррупционным преступления в судебных и правоохранительных органах и сын бывшего министра безопасности Таджикистана генерала Саиданвара Камолова, которого считают главной фигурой в этой кампании, пустился в бега.

Примечательно, что по прошествии уже четырех недель до сих пор по этим арестам не было опубликовано ни одного официального заявления или даже сообщения о том, кто был арестован и за что. Вся информация о ходе кампании поступает только из источников, близких к следствию, которые беседуют с журналистами на условиях анонимности. Родственники задержанных и уволенные сотрудники Агентства тоже хранят молчание, надеясь на благоприятный исход хотя бы для них самых или их близких.

Единственный официальный комментарий по этому делу смогло получить лишь таджикское информационное агентство "Азия-плюс". На его официальный запрос Сулаймон Султонзода, директор Антикоррупционного агентства Таджикистана, ответил двумя сухими предложениями: "Бывшие сотрудники Агентства Холмуродзода и Камолзода уволены за совершение деяний, порочащих честь сотрудников Агентства. По вопросам, касающимся возбуждения и расследования уголовных дел в отношении бывших сотрудников Агентства, которые упомянуты в вашем запросе, мы не можем предоставить подробную информацию в интересах следствия до его окончания".

Принимая во внимание положение вещей на политической арене Таджикистана, вполне вероятно, что развитие этого громкого дела может пойти по пути "А упало, Б пропало", когда в итоге всего несколько бывших чиновников будут привлечены к ответственности и отправлены за решетку для успокоения общественного мнения, а другие отделаются легким испугом и максимум потерей своих высоких и "хлебных" постов. И на этом все успокоится.

Но простые люди все же надеются, что это только начало настоящей борьбы с коррупцией в стране. Многие таджикистанцы в своих комментариях в интернете даже подбадривают власти призывами, типа: "ГКНБ, вперёд!".

https://www.asiaplus.tj/ru/news/tajikistan/laworder/20170519/antikorruptsionnie-aresti-v-tadzhikistane-serial-po-stsenariyu-ili-nastoyatshaya-borba-s-oborotnyami