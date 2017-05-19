Доллар США: 67.8420 (+0.1447) 
Евро: 75.4912 (+0.4487) 
Золото: 40.55 $/гр (+0.54) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Asia+: Антикоррупционные аресты в Таджикистане: Сериал по сценарию или настоящая борьба с оборотнями?Asia+: Антикоррупционные аресты в Таджикистане: Сериал по сценарию или настоящая борьба с оборотнями?Kazinform: Зарезавшего супругу в зале суда жителя Костанайской области осудили на 15 летKazinform: Зарезавшего супругу в зале суда жителя Костанайской области осудили на 15 лет

В службу "185" мэрии Бишкека за неделю поступило 1073 жалобы и обращения

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-sluzhbu...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427005-ru.html

Похожие новости

Автонаезд на Молодой Гвардии: бишкекчанку сбили на пешеходном переходе (видео)

В Бишкеке женщины похитили младенца и продали за 10 тысяч сомов

В Бишкеке осадков не ожидается — прогноз погоды на 20 мая

Бишкекчанку сбили на пешеходном переходе — кадры наезда

В Бишкеке прошел республиканский смотр-конкурс отрядов Юных инспекторов дорожного движения

19 мая 2017, 15:41       Комментарии

Бишкек, 19 мая /Кабар/. С 12 по 18 мая этого года в службу оперативного реагирования "185" от жителей города поступило 1073 жалобы и обращения, из них было зарегистрировано 167 обращений.
Как сообщает пресс-служба мэрии, из зарегистрированных обращений и жалоб бишкекчан, исполнено 112, в работе 55.
"Мэрия города Бишкек модернизировала службу оперативного реагирования, и теперь вы можете звонить на номера телефонов: 185 и 1840 круглосуточно, а также присылать фотографии с проблемами по номеру: 0554-182-185", - говорится в сообщении.
Также столичный муниципалитет убедительно просит горожан продолжать информационную поддержку и присылать свои обращения и жалобы на указанные телефоны:
- Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) — 0557- 99-79-27;
- Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) — 0554 95-55-09;
- Шарапов Руслан Эсенбекович (Первомайский район) — 0558 33-66-40;
- Матмусаев Марат Маманович (Свердловский район) — 0555 44-71-54.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум