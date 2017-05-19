В службу "185" мэрии Бишкека за неделю поступило 1073 жалобы и обращения

19 мая 2017, 15:41 Комментарии

Бишкек, 19 мая /Кабар/. С 12 по 18 мая этого года в службу оперативного реагирования "185" от жителей города поступило 1073 жалобы и обращения, из них было зарегистрировано 167 обращений.

Как сообщает пресс-служба мэрии, из зарегистрированных обращений и жалоб бишкекчан, исполнено 112, в работе 55.

"Мэрия города Бишкек модернизировала службу оперативного реагирования, и теперь вы можете звонить на номера телефонов: 185 и 1840 круглосуточно, а также присылать фотографии с проблемами по номеру: 0554-182-185", - говорится в сообщении.

Также столичный муниципалитет убедительно просит горожан продолжать информационную поддержку и присылать свои обращения и жалобы на указанные телефоны:

- Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) — 0557- 99-79-27;

- Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) — 0554 95-55-09;

- Шарапов Руслан Эсенбекович (Первомайский район) — 0558 33-66-40;

- Матмусаев Марат Маманович (Свердловский район) — 0555 44-71-54.