Е.Строкова: "Можно изменить учебники, но общую историю и полувековое добрососедство не уничтожишь"

19 мая 2017, 15:51 Комментарии

Бишкек, 19 мая /Роман Гайнанов - Кабар/. Можно изменить, уничтожить учебники истории, но общую историю и полувековое добрососедство не уничтожишь. Об этом в ходе круглого стола "Формирование евразийского сознания в гуманитарном сотрудничестве стран ЕАЭС" заявила депутат Жогорку Кенеша Евгения Строкова.

Круглый стол приурочен к председательствованию Кыргызстана в ЕАЭС. Обсуждение вопросов о причинах необходимости и средствах формирования евразийского сознания в целях укрепления связей между странами и народами ЕАЭС - роль Кыргызстана в формировании единого евразийского сознания - какие способы необходимо использовать для формирования евразийского сознания - это и стало целью обсуждений.

По словам Е.Строковой, в странах ЕАЭС национальную самодостаточность променяли на национализм. "Я согласна с тем, что фундамент у нас уже есть в том плане, что можно изменить, уничтожить учебники истории, но общую историю не уничтожишь. Этот фундамент существует. Последние мероприятия - это "Бессмертный полк" - показали, что единение есть, есть те нормы поведения, искренности, которые нас сближают. Но, к сожалению, я еще не настолько уверена в том, что у нас будет сформировано общее евразийское сознание. К сожалению, у нас есть пробел за 25 лет самостоятельности. Я говорю не только о нашей стране, это и о других странах ЕАЭС. У нас еще не сформирована идеология, которая подпитывает данное сознание. В каждой стране тоже нужно задуматься об этом. Стали появляться первые шаги в этом направлении, но очень прискорбно, что часто в странах национальную гордость, национальную самодостаточность меняют на национализм. Эти проявления, к сожалению, мы видим везде", - сказала она.

В конференции также приняли участие заместитель министра культуры, информации и туризма КР Айнура Темирбекова, генеральный директор образовательного комплекса "Илим" Гайша Ибрагимова, представитель Минкультуры КР - Игорь Шестаков, политолог, сопредседатель Клуба региональных экспертов КР "Пикир" - Эльмира Иманалиева, Президент ассоциации "Союз образовательных учреждений" - Аита Султаналиева, преподаватель КНУ - Дамира Конокбаева, директор аналитического центра "Восток – Запад" - Айнура Арзыматова, доктор исторических наук, политолог - Владимир Лю, директор фонда "Евразийцы – новая волна" Денис Бердаков.