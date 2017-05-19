Доллар США: 67.8420 (+0.1447) 
Евро: 75.4912 (+0.4487) 
Золото: 40.55 $/гр (+0.54) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

На пешеходном переходе микроавтобус врезался в машину и сбил девушкуНа пешеходном переходе микроавтобус врезался в машину и сбил девушкуФутзал: Кыргызстан потерпел первое поражение в молодежном чемпионате АзииФутзал: Кыргызстан потерпел первое поражение в молодежном чемпионате Азии

Е.Строкова: "Можно изменить учебники, но общую историю и полувековое добрососедство не уничтожишь"

 

Фотографии: kabar.kg

         

Источник:
http://kabar.kg/news/e.strokov...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427004-ru.html

Похожие новости

Миллионеры назвали текущий период самым непредсказуемым в истории

Самый массовый марафон в истории Кыргызстана — лучшие фото

Салвадор Собрал победил и изменил "Евровидение"

Вскрывал могилы девушек и насиловал трупы — история бишкекского монстра

Посол КР в Иране: "25 лет – это историческая и очень знаменательная дата в двусторонних отношениях"

19 мая 2017, 15:51       Комментарии

Бишкек, 19 мая /Роман Гайнанов - Кабар/. Можно изменить, уничтожить учебники истории, но общую историю и полувековое добрососедство не уничтожишь. Об этом в ходе круглого стола "Формирование евразийского сознания в гуманитарном сотрудничестве стран ЕАЭС" заявила депутат Жогорку Кенеша Евгения Строкова.
Круглый стол приурочен к председательствованию Кыргызстана в ЕАЭС. Обсуждение вопросов о причинах необходимости и средствах формирования евразийского сознания в целях укрепления связей между странами и народами ЕАЭС - роль Кыргызстана в формировании единого евразийского сознания - какие способы необходимо использовать для формирования евразийского сознания - это и стало целью обсуждений.
По словам Е.Строковой, в странах ЕАЭС национальную самодостаточность променяли на национализм. "Я согласна с тем, что фундамент у нас уже есть в том плане, что можно изменить, уничтожить учебники истории, но общую историю не уничтожишь. Этот фундамент существует. Последние мероприятия - это "Бессмертный полк" - показали, что единение есть, есть те нормы поведения, искренности, которые нас сближают. Но, к сожалению, я еще не настолько уверена в том, что у нас будет сформировано общее евразийское сознание. К сожалению, у нас есть пробел за 25 лет самостоятельности. Я говорю не только о нашей стране, это и о других странах ЕАЭС. У нас еще не сформирована идеология, которая подпитывает данное сознание. В каждой стране тоже нужно задуматься об этом. Стали появляться первые шаги в этом направлении, но очень прискорбно, что часто в странах национальную гордость, национальную самодостаточность меняют на национализм. Эти проявления, к сожалению, мы видим везде", - сказала она.
В конференции также приняли участие заместитель министра культуры, информации и туризма КР Айнура Темирбекова, генеральный директор образовательного комплекса "Илим" Гайша Ибрагимова, представитель Минкультуры КР - Игорь Шестаков, политолог, сопредседатель Клуба региональных экспертов КР "Пикир" - Эльмира Иманалиева, Президент ассоциации "Союз образовательных учреждений" - Аита Султаналиева, преподаватель КНУ - Дамира Конокбаева, директор аналитического центра "Восток – Запад" - Айнура Арзыматова, доктор исторических наук, политолог - Владимир Лю, директор фонда "Евразийцы – новая волна" Денис Бердаков.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум