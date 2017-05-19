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Убийство на почве ревности: один избил мужчину до смерти, другой скинул тело в ГЭС-5

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/ubijst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427003-ru.html

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19 мая 2017, 15:26       Комментарии

ГУВД Чуйской области установлена причастность двух мужчин к тяжкому преступлению, совершенному в середине апреля.
По данным ведомства, 30 апреля в дежурную часть ОВД Аламединского района поступило сообщение о том, что в одном в водохранилище ГЭС-5 обнаружено тело мужчины.
"Установлена личность погибшего. Им оказался С.А., 1943 года рождения. Он считался без вести пропавшим. Родственники опознали тело. Во время оперативно-разыскных мероприятий милиция установила подозреваемого. Им оказался житель Аламединского района 52-летний О.А. В ходе дальнейших действий, уже по подозрению в совершении убийства задержан 40-летний Б.И., проживающий в Бишкеке. Последний увидев незнакомого мужчину в доме своей сожительницы 40-летний Б.И. избил его. Утром он обнаружив его мертвым, спрятал тело во времянке", – говорится в сообщении.
Далее, через неделю тело случайно обнаружил О.А.
"Он был хорошо знаком с убитым, знал, что родственники и милиция разыскивают его. Решив отвести от себя подозрения, О.А. вывез тело за город и выбросил в БЧК. 30 апреля тело обнаружили в шлюзе водохранилища. В настоящее время расследование по факту убийства проводит следственный отдел ОВД Аламединского района Чуйской области. Решением суда в отношении задержанных лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на время следствия", – говорится в сообщении.

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