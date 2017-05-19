Автонаезд на Молодой Гвардии: бишкекчанку сбили на пешеходном переходе (видео)

19 мая 2017, 15:37 Комментарии

Кадры очередного автонаезда на пешехода выложил на своей странице в Facebook активист Айбек Баратов.

Кадры видео свидетельствуют о том, что девушка, переходившая дорогу по пешеходному переходу, сбита в результате столкновения белой иномарки со следовавшим за ней микроавтобусом. Водитель двигавшейся впереди белой автомашины сбавил скорость, чтобы пропустить пешехода. В этот момент в легковушку врезался красный микроавтобус, который, судя по кадрам видео, снятым камерой наружного наблюдения, в момент ДТП даже не пытался сбавить скорость.

"ДТП произошло на бульваре Молодой Гвардии, ниже проспекта Жибек Жолу, возле ИСИТО", — говорится в пояснении к видео Айбека Баратова.

В ГУВД Бишкека информацию об автонаезде подтвердили. Известно, что ДТП произошло сегодня, 19 мая, в 07:37. Автомобиль виновника дорожно-транспортного происшествия водворен на штрафстоянку. Пострадавшая госпитализирована в БНИЦТО с травмой головы.

Отметим, что автонаезды на пешеходов на данном участке происходят довольно часто, несмотря на наличие пешеходного перехода и установленного знака, ограничивающего скорость движения до 40 км/ч.