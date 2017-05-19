Самозванка, или Как узурпировали власть нынешние оппозиционеры-демократы

19 мая 2017, 15:17 Комментарии

В стенах парламента оппозиция заплела очередную интригу по вопросу о сроках проведения президентских выборов. Как выяснилось, разработчики закона не учли, что, назначив голосование на третье воскресенье ноября, новоизбранный глава государства элементарно не успеет вступить в должность до 1 декабря 2017 года. Именно в этот день истекает срок конституционных полномочий действующего президента. Но этой волне отдельные депутаты даже выдвинули против Атамбаева обвинения в попытке узурпации власти и заявляли, мол, если он останется во власти хотя бы на день или на час дольше срока, то это будет тягчайшим преступлением. В итоге путем принятия поправок выборы переносятся на 15 октября.

Правящая элита продемонстрировала, что не намерена нарушать Конституцию, и как только юридический казус был выявлен, его постарались оперативно устранить. На обвинения оппозиции в попытке узурпации власти особого внимания никто не обратил. Власти, видимо, для того чтобы лишний раз не нагнетать ситуацию, пропустили мимо ушей и выпады экс-президента переходного периода Отунбаевой. На форуме "За честные выборы" она потребовала очистить аппараты президента и правительства от "акаевской и бакиевской скверны".

В этой связи в свете звучащих сейчас обвинений в попытках узурпации власти и установления авторитаризма, наверное, стоит вспомнить, какими делами на посту главы государства занималась сама Роза Исаковна и ее команда. Оценку тем событиям мы давать не будем, это дело суда истории. Приведем лишь факты, изложенные в книге общественного деятеля Осмонакуна Ибраимова "История кыргызского государства". Отрывки из главы "Революция Розы" посвящены революционным событиям апреля 2010 года.

Временное правительство во главе с Отунбаевой издает Декрет номер №1, где говорится, что до принятия новой Конституции в Кыргызстане сохраняет силу Основной закон, принятый в октябре 2007 года.

И вот как действия ВП описывает в своей книге Осмонакун Ибраимов:

"Авторы этой бумаги распустили парламент, разогнали правительство, но самое главное - взяли на себя "полномочия и функции, закрепленные в Конституции Кыргызской Республики за Президентом Кыргызской Республики, Жогорку Кенешем Кыргызской Республики и Правительством Кыргызской Республики". А на это не имел права никто. Это было, повторюсь, нарушением всех положений ими же признанной Конституции, которое карается законом за тяжкое антигосударственное преступление.

Но самым поспешным и непродуманным до конца получился референдум по принятию новой Конституции, по итогам которого Роза Отунбаева была объявлена "переходным президентом стран". Все тогда гадали: что за это термин "переходный президент"? Если есть президент, то он бывает только по Конституции и на тот срок, который в ней прописан. А в Конституции, которую ВП признало в своем первом документе, ничего этого не было и в помине. Президент мог быть избранным только путем всеобщего и тайного голосования и только на альтернативной основе, не иначе. То есть все было вне закона и правового поля и с потолка. Магия власти настолько ослепила организаторов, что идя на референдум, они не соблюли элементарное приличие, и даже фамилию Отунбаевой не сочли возможным включить в бюллетень. Но организаторы ставили себя выше всякого закона, слишком спешили, торопили события, чересчур подгоняли коней.

Таким образом, Роза Отунбаева, главная "революционерка", все время ратовавшая за чистоту, честность, законность и прочие высокие материи, когда речь коснулась непосредственно себя, не стала проявлять излишнюю щепетильность и согласилась провести референдум точно в "акаевско-бакиевском стиле", даже хуже".

Еще раз обратим внимание на то, что этим действиям никто еще не дал ни политическую, ни тем более юридическую оценку. И в этой связи Отунбаевой и ее на тот момент приближенным Каптагаеву, Душебаеву, Байсалову, Текебаеву и прочим стоит напомнить, что тяжкие преступления, совершенные против государства, не имеют срока давности. Те кровавые дни навсегда вписаны в историю Кыргызстана, и рано или поздно их придется переосмыслить и переоценить. Нет, не сам факт свержения Бакиева. А действия тех, кто пришел в Белый дом на крови десятков погибших и, объявив себя новой властью, начал переписывать Конституцию.

В книге бывший госсекретарь Кыргызстана Ибраимов делится своими соображениями по поводу того, благодаря кому Бакиев, на руках которого еще не обсохла кровь погибших демонстрантов, беспрепятственно покинул Джалал-Абад, где скрывался после бегства из Бишкека.

"Свергнутый Курманбек Бакиев с личной помощью той же Розы Отунбаевой со всеми своими родственниками и чадами, со своей молодой женой живым и целым перебрался в Беларусь. И это после массовой гибели людей, огромного количества других преступлений. Народу Кыргызстана было очень трудно понять, почему Отунбаева помогла Баксу, всем его близким, включая Джаныша, Максима, дюжину других преступников, избежать наказания. С ее помощью Беларусь стала идеальным приютом, некой тихой гаванью для преступника, какого наша древняя кыргызская земля не знала давно.

К сожалению, по большому счету Роза Отунбаева фактически никаких реальных шагов не предприняла, чтобы вернуть Бакиева и предать суду. Это было крайне нечестно с ее стороны. Если она что-то делала, то делала очень вяло, совершенно формально, ради отвода глаза. Один раз даже сам Александр Лукашенко заявил журналистам, что во время встречи кыргызский лидер даже вопроса не поднимала по поводу возвращения Бакиева", - пишет Ибраимов.

Исходя из того, что с каждым днем общество получает все больше информации о том, что творили "временщики", можно предположить, что у деятелей переходного периода и не стояла задача вернуть в страну Бакиева. Здесь он был бы им совсем некстати. Только мешал бы пилить богатства, деньги из ячеек и проворачивать махинации с бизнесом, которые принадлежали семейному клану.