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Иссык-Кульская область осталась без света из-за сильного ветра

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360130_is...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427000-ru.html

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На Иссык-Куле из-за сильного ветра произошли аварийные отключения электроэнергии

Из-за сильного ветра вся Иссык-Кульская область осталась без электричества

На счет МЧС поступило более 6,5 млн сомов пострадавшим в Ошской области

19 мая 2017, 15:19       Комментарии

Из-за сильного ветра по всей Иссык-Кульской области произошли аварийные отключения электроэнергии, сообщает пресс-служба полпреда данного региона.
По ее данным, многие ветки и деревья повалены на линии электропередачи, что повлекло обрывы линий и аварийные отключения.
Усилиями сотрудников ОАО "Востокэлектро" подача электроэнергии во многих районах восстановлена еще вчера, 18 мая, в течение двух часов. На данный момент остаются без электроэнергии с. Чолпон и Жылдыз Ак-Суйского района, Ак-Добо, Ан-Остон, Мундуз Джеты-Огузского района, Кен-Суу Тюпского района и некоторые участки города Каракол, которые в течение сегодняшнего дня будут обеспечены электроэнергией, сообщили в обладминистрации.

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