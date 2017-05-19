Иссык-Кульская область осталась без света из-за сильного ветра

19 мая 2017, 15:19 Комментарии

Из-за сильного ветра по всей Иссык-Кульской области произошли аварийные отключения электроэнергии, сообщает пресс-служба полпреда данного региона.

По ее данным, многие ветки и деревья повалены на линии электропередачи, что повлекло обрывы линий и аварийные отключения.

Усилиями сотрудников ОАО "Востокэлектро" подача электроэнергии во многих районах восстановлена еще вчера, 18 мая, в течение двух часов. На данный момент остаются без электроэнергии с. Чолпон и Жылдыз Ак-Суйского района, Ак-Добо, Ан-Остон, Мундуз Джеты-Огузского района, Кен-Суу Тюпского района и некоторые участки города Каракол, которые в течение сегодняшнего дня будут обеспечены электроэнергией, сообщили в обладминистрации.