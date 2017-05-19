Чонтоев: В большинстве школ проблемы возникают из-за слабых директоров

19 мая 2017, 15:25 Комментарии

Каждой третьей школой в стране руководит слабый директор, из-за чего в учреждениях возникают проблемы. Об этом сегодня, 19 мая, на круглом столе в пресс-центре "ВБ" сообщил начальник управления международного сотрудничества Минобразования Доктурбек Чонтоев.

По его словам, что в Кыргызстане существует 2230 средних школ. Из них только в 870 нет проблем, а остальные 1360 школ считаются проблематичными.

"Я постоянно говорю, что там, где хорошие руководители и менеджеры, нет проблем. Например, из 2230 школ в 870, можно считать, хорошие руководители и проблем меньше, практически нет. В большей части остальных, где слабые директора, возникают проблемы", - сказал он.

Чотонов добавил, что после окончания многие поступают в высшие учебные заведения, однако государство не может обеспечить работой всех молодых людей. Для повышения качества высшего образования ведомство упразднило дублирующие факультеты некоторых вузов.

"Полтора года назад в 52 вузах обучались 220 тысяч студентов. Мы их сокращали, закрывая дублирующие направления, и сейчас обучаются около 160 тысяч студентов. У нас еще существует 84 научных центра, где сосредоточена армия научных работников, 10 колледжей, в которых около 90 тысяч студентов обучаются на средне-профессиональном уровне", - добавил чиновник.

Депутат Евгения Строкова добавила, что многие выпускники бакалавриата автоматически поступают в магистратуру, даже если не планируют заниматься научной деятельностью.

"Плохая информированность у нашего населения о бакалавриате и магистратуре. До их пор многие не могут отойти от того, что считают своим долгом идти в магистратуру, не понимая, что это академический уровень и в нем нет необходимости, если ты не собираешься идти в науку", - отметила депутат.