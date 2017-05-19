В Бишкеке женщины похитили младенца и продали за 10 тысяч сомов

19 мая 2017, 15:30 Комментарии

В столице задержана группа женщин по подозрению в продаже трехмесячной девочки К.А за 10 тысяч сомов. Об этом сообщают в пресс-службе ГУВД Бишкека.

По данным правоохранителей, с заявлением в милицию обратилась 22-летняя уроженка Иссык-Кульской области К.А. Она указала, что ее трехмесячную дочь неизвестные похитили и продали.

Следствие выяснило, что женщина по имени Назира со своей подругой 12 апреля продала девочку за 10 тысяч сомов, продажа происходила на пересечении улиц Тогульбай-Ата и Гоголя.

По подозрению в совершении данного преступления были задержаны три женщины: А.Н., 1977 года рождения, А.Ж., 1982 года рождения (уроженка Иссык-Кульской области, которая выступала посредником), и С.Н.,1991 года рождения, уроженка Чуйской области, купившая девочку.

"По предварительной информации, женщина, которая хотела на себя оформить ребенка, якобы не имела возможности забеременеть или родить. Поэтому и хотела эту девочку удочерить. А маму ребенка каким-то способом ввели в заблуждение задержанные женщины. Они были малознакомы, но им удалось завладеть младенцем", - сообщил руководитель пресс-службы ГУВД г. Бишкек Адыл Оморов.

В настоящее время младенец находится в специализированном доме ребенка в Бишкеке до решения суда. Следствие продолжается.