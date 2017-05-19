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В Бишкеке женщины похитили младенца и продали за 10 тысяч сомов

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360129_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426998-ru.html

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19 мая 2017, 15:30       Комментарии

В столице задержана группа женщин по подозрению в продаже трехмесячной девочки К.А за 10 тысяч сомов. Об этом сообщают в пресс-службе ГУВД Бишкека.
По данным правоохранителей, с заявлением в милицию обратилась 22-летняя уроженка Иссык-Кульской области К.А. Она указала, что ее трехмесячную дочь неизвестные похитили и продали.
Следствие выяснило, что женщина по имени Назира со своей подругой 12 апреля продала девочку за 10 тысяч сомов, продажа происходила на пересечении улиц Тогульбай-Ата и Гоголя.
По подозрению в совершении данного преступления были задержаны три женщины: А.Н., 1977 года рождения, А.Ж., 1982 года рождения (уроженка Иссык-Кульской области, которая выступала посредником), и С.Н.,1991 года рождения, уроженка Чуйской области, купившая девочку.
"По предварительной информации, женщина, которая хотела на себя оформить ребенка, якобы не имела возможности забеременеть или родить. Поэтому и хотела эту девочку удочерить. А маму ребенка каким-то способом ввели в заблуждение задержанные женщины. Они были малознакомы, но им удалось завладеть младенцем", - сообщил руководитель пресс-службы ГУВД г. Бишкек Адыл Оморов.
В настоящее время младенец находится в специализированном доме ребенка в Бишкеке до решения суда. Следствие продолжается.

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