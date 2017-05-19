Доллар США: 67.8420 (+0.1447) 
Евро: 75.4912 (+0.4487) 
Золото: 40.55 $/гр (+0.54) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Trend: В Туркменистане обсудят на газовом конгрессе диверсификацию энергопотоковTrend: В Туркменистане обсудят на газовом конгрессе диверсификацию энергопотоковTrend: Туркменистан и Узбекистан проведут в Авазе переговоры в верхахTrend: Туркменистан и Узбекистан проведут в Авазе переговоры в верхах

Шведская прокуратура прекратила следствие по делу Ассанжа

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360131_sh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426997-ru.html

Похожие новости

Генпрокуратуры Кыргызстана и Таджикистана обеспечат прокурорский надзор за исполнением документов по делимитации госграницы

ГКНБ: Дело экс-депутата С.Жапарова завершено и направлено в Генпрокуратуру

Дело экс-депутата Садыра Жапарова передали в Генпрокуратуру

Рельсы, рельсы; шпалы, шпалы. Прокуратура выявила нарушения на ж/д путях

Транспортная прокуратура обвинила железнодорожников в сходе вагонов в Чалдоваре

19 мая 2017, 15:33       Комментарии

Шведская прокуратура закрыла уголовное дело об изнасиловании, возбужденное в отношении основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которое сам он называл политическим.
Как сообщает Би-би-си, подробности прокурор намерена раскрыть на встрече с журналистами, которая состоится в ближайшее время.
Ассанж, находившийся на момент возбуждения дела в Великобритании, утверждал, что в случае экстрадиции в Швецию его могут выдать оттуда США.
В связи с этим с 2012 года он не покидал территорию посольства Эквадора в центре Лондона.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум