Шведская прокуратура прекратила следствие по делу Ассанжа

19 мая 2017, 15:33 Комментарии

Шведская прокуратура закрыла уголовное дело об изнасиловании, возбужденное в отношении основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которое сам он называл политическим.

Как сообщает Би-би-си, подробности прокурор намерена раскрыть на встрече с журналистами, которая состоится в ближайшее время.

Ассанж, находившийся на момент возбуждения дела в Великобритании, утверждал, что в случае экстрадиции в Швецию его могут выдать оттуда США.

В связи с этим с 2012 года он не покидал территорию посольства Эквадора в центре Лондона.