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CentralAsian: Премьер Узбекистана потребовал снизить цены на мясо

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/centralas...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426996-ru.html

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19 мая 2017, 15:00       Комментарии

CentralAsian: Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов поручил улучшить ситуацию с ценами на мясо и обеспечением корма для скота. Эти вопросы обсуждались 16 мая во время селекторного совещания.
Источник в администрации Ферганской области сообщил, что во время селекторного совещания премьер-министр Узбекистана озаботился повышением цен на мясо.
Ранее сообщалось о росте цен на мясо. 18 мая на рынках в городе Фергана один килограмм говядины стоил 28 тысяч сумов (1 доллар – около 8 тысяч сумов), один килограмм баранины – 31 тысяча. Две недели назад говядина стоила на 3 тысячи, баранина – на 2 тысячи сумов дешевле.
Сотрудник отделения Государственного комитета по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции Узбекистана связывал рост цен с тем, что заканчивается прошлогодний корм для скота. Фермер из Фуркатского района Очил Бегматов считает, что дело в отсутствии хороших пастбищ.
"Хокимы перестали обращать внимание вопросу качественных кормов. Самые хорошие земли они выделили для выращивания хлопка и пшеницы. Для скота они отдали самые некачественные земли. Корова, которая получает хорошие природные корма, в день дает 10 литров молока. Наши коровы дают всего лишь 2 литра молока в день. Делайте выводы сами", - сказал Бегматов.

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