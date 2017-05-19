На Иссык-Куле из-за сильного ветра произошли аварийные отключения электроэнергии

19 мая 2017, 14:57 Комментарии

Бишкек, 19 мая /Кабар/. В Иссык-Кульской области из-за сильного ветра произошли аварийные отключения электроэнергии, сообщает пресс-служба полномочного представительства правительства КР в Иссык-Кульской области.

По ее информации, накануне из-за сильного ветра по всей Иссык-Кульской области произошли аварийные отключения электроэнергии, многие ветки и деревья повалены на линии электропередач, что повлекло обрывы линий и аварийные отключения.

"Усилиями сотрудников ОАО "Востокэлектро" подача электроэнергии во многих районах восстановлена еще вчера в течении двух часов. На данный момент остаются без электроэнергии села Чолпон и Жылдыз Ак-Сууйского района, села Ак-Добо, Ан-Остон, Мундуз Джеты-Огузского района, село Кен-Суу Тюпского района и некоторые участки города Каракол, которые в течении сегодняшнего дня будут обеспечены электроэнергией", - говорится в сообщении.