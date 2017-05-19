Доллар США: 67.8420 (+0.1447) 
Евро: 75.4912 (+0.4487) 
Золото: 40.55 $/гр (+0.54) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Бишкеке осадков не ожидается — прогноз погоды на 20 маяВ Бишкеке осадков не ожидается — прогноз погоды на 20 маяНеобходимо улучшить явку кыргызстанцев за рубежом на выборах президента, - ЦИКНеобходимо улучшить явку кыргызстанцев за рубежом на выборах президента, - ЦИК

На Иссык-Куле из-за сильного ветра произошли аварийные отключения электроэнергии

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/na-issyk-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426995-ru.html

Похожие новости

Иссык-Кульская область осталась без света из-за сильного ветра

Из-за сильного ветра вся Иссык-Кульская область осталась без электричества

Человечиной кормил друзей — как ловили людоеда на Иссык-Куле

На Иссык-Куле женщина без спроса увела двухлетнюю девочку из пансионата

На кыргызско-таджикской границе произошло 5-балльное землетрясение

19 мая 2017, 14:57       Комментарии

Бишкек, 19 мая /Кабар/. В Иссык-Кульской области из-за сильного ветра произошли аварийные отключения электроэнергии, сообщает пресс-служба полномочного представительства правительства КР в Иссык-Кульской области.
По ее информации, накануне из-за сильного ветра по всей Иссык-Кульской области произошли аварийные отключения электроэнергии, многие ветки и деревья повалены на линии электропередач, что повлекло обрывы линий и аварийные отключения.
"Усилиями сотрудников ОАО "Востокэлектро" подача электроэнергии во многих районах восстановлена еще вчера в течении двух часов. На данный момент остаются без электроэнергии села Чолпон и Жылдыз Ак-Сууйского района, села Ак-Добо, Ан-Остон, Мундуз Джеты-Огузского района, село Кен-Суу Тюпского района и некоторые участки города Каракол, которые в течении сегодняшнего дня будут обеспечены электроэнергией", - говорится в сообщении.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум