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Новости Кыргызстана

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Правительство КР и ООН подписали документ об оказании Кыргызстану помощи в области системы устойчивого развития

Источник:
http://kabar.kg/news/pravitel-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426994-ru.html

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19 мая 2017, 15:21       Комментарии

Бишкек, 19 мая /Мехриниса Суламанова – Кабар/. Между ООН и правительством Кыргызской Республики подписаны рамочные основы оказания помощи КР в области развития со стороны системы учреждений Организации Объединенных наций (ЮНДАФ) на период 2018-2022 годы.
Официально документ подписали премьер-министр Сооронбай Жээнбеков и постоянный представитель ООН в КР Александр Аванесов.
Рамочные основы сотрудничества на 2018-2022 годы синхронизированы с национальными приоритетами, отраженными в стратегических документах Кыргызстана, в выступлениях руководителей страны и программных документах правительства.
ЮНДАФ на 2018-2022 годы включает следующие приоритетные направления сотрудничества:
- Устойчивый и всесторонний экономический рост, промышленное, сельскохозяйственное развитие, продовольственная безопасность и питание;
- Добросовестное управление, верховенство права, права человека и гендерное равенство;
- Окружающая среда, изменение климата и управление рисками стихийных бедствий;
- Социальная защита, здравоохранение и образование.

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