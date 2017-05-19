Правительство КР и ООН подписали документ об оказании Кыргызстану помощи в области системы устойчивого развития

19 мая 2017, 15:21 Комментарии

Бишкек, 19 мая /Мехриниса Суламанова – Кабар/. Между ООН и правительством Кыргызской Республики подписаны рамочные основы оказания помощи КР в области развития со стороны системы учреждений Организации Объединенных наций (ЮНДАФ) на период 2018-2022 годы.

Официально документ подписали премьер-министр Сооронбай Жээнбеков и постоянный представитель ООН в КР Александр Аванесов.

Рамочные основы сотрудничества на 2018-2022 годы синхронизированы с национальными приоритетами, отраженными в стратегических документах Кыргызстана, в выступлениях руководителей страны и программных документах правительства.

ЮНДАФ на 2018-2022 годы включает следующие приоритетные направления сотрудничества:

- Устойчивый и всесторонний экономический рост, промышленное, сельскохозяйственное развитие, продовольственная безопасность и питание;

- Добросовестное управление, верховенство права, права человека и гендерное равенство;

- Окружающая среда, изменение климата и управление рисками стихийных бедствий;

- Социальная защита, здравоохранение и образование.