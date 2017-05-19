А.Атамбаев наградил орденами "Баатыр эне" и медалью "Эне данкы" многодетных матерей

19 мая 2017, 14:55 Комментарии

В преддверии празднования Дня матери президент Алмазбек Атамбаев 19 мая на торжественной церемонии наградил орденами "Баатыр эне" многодетных матерей, прибывших из всех областей страны, а также городов Бишкек и Ош.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в своей речи президент поздравил награждаемых, а в их лице всех матерей страны с Днем матери и отметил, что этот праздник - повод еще раз выразить благодарность и восхищение всем Матерям, которые подарили жизнь.

Согласно указам президента, орденами "Баатыр эне" награждены 1 618 матерей, имеющих и полноценно воспитывающих семерых и более детей, и 551 мать, имеющая и полноценно воспитывающая шесть детей, - медалями "Эне данкы".