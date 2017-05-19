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А.Атамбаев наградил орденами "Баатыр эне" и медалью "Эне данкы" многодетных матерей

 

Фотографии: akipress.kg

                             

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426993-ru.html

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Алмазбек Атамбаев: "Ничто в мире не сравнится с материнской любовью"

19 мая 2017, 14:55       Комментарии

В преддверии празднования Дня матери президент Алмазбек Атамбаев 19 мая на торжественной церемонии наградил орденами "Баатыр эне" многодетных матерей, прибывших из всех областей страны, а также городов Бишкек и Ош.
Как сообщает пресс-служба главы государства, в своей речи президент поздравил награждаемых, а в их лице всех матерей страны с Днем матери и отметил, что этот праздник - повод еще раз выразить благодарность и восхищение всем Матерям, которые подарили жизнь.
Согласно указам президента, орденами "Баатыр эне" награждены 1 618 матерей, имеющих и полноценно воспитывающих семерых и более детей, и 551 мать, имеющая и полноценно воспитывающая шесть детей, - медалями "Эне данкы".

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