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Необходимо улучшить явку кыргызстанцев за рубежом на выборах президента, - ЦИК

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426992-ru.html

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В Иране начались президентские выборы

19 мая 2017, 14:56       Комментарии

Необходимо улучшить явку граждан, работающих за рубежом, на выборах президента, сказала председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабекова 19 мая на круглом столе по развитию избирательной системы в Кыргызстане. По ее словам, на референдуме, прошедшем 11 декабря 2016 года, приняли участие 14 тыс. кыргызстанцев, проживающих за границей.
"Это неудовлетворительная цифра. Мы будем работать с Министерством иностранных дел и Государственной службой по миграции с тем, чтобы улучшить участие наших граждан в выборах главы государства", - отметила глава ЦИК.
Также она добавила, что выдача биометрических паспортов - прорыв для страны.

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