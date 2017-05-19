В Бишкеке осадков не ожидается — прогноз погоды на 20 мая

19 мая 2017, 14:59 Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 20 мая. По сообщению Кыргызгидромета, в горных, предгорных районах местами кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, по остальной территории без осадков. На высокогорных участках дорог гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +8...+13

днем: +21...+26

Таласская область

ночью: +7...+12

днем: +20...+25

Баткенская область

ночью: +9...+14

днем: +24...+29

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +9...+14

днем: +24...+29

Иссык-Кульская область

ночью: +4...+9

днем: +18...+23

Нарынская область

ночью: +2...+7

днем: +17...+22

В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +10...+12, максимальная температура воздуха днем +23...+25.