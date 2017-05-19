В Бишкеке осадков не ожидается — прогноз погоды на 20 мая

19 мая 2017, 14:59 Комментарии
Прогноз погоды по Кыргызстану на 20 мая. По сообщению Кыргызгидромета, в горных, предгорных районах местами кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, по остальной территории без осадков. На высокогорных участках дорог гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +8...+13
днем: +21...+26
Таласская область
ночью: +7...+12
днем: +20...+25
Баткенская область
ночью: +9...+14
днем: +24...+29
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +9...+14
днем: +24...+29
Иссык-Кульская область
ночью: +4...+9
днем: +18...+23
Нарынская область
ночью: +2...+7
днем: +17...+22
В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +10...+12, максимальная температура воздуха днем +23...+25.