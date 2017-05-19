Доллар США: 67.8420 (+0.1447) 
Евро: 75.4912 (+0.4487) 
Золото: 40.55 $/гр (+0.54) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Возле Первомайского суда проходит митинг в поддержку задержанных сторонников ЖапароваВозле Первомайского суда проходит митинг в поддержку задержанных сторонников ЖапароваНа Иссык-Куле из-за сильного ветра произошли аварийные отключения электроэнергииНа Иссык-Куле из-за сильного ветра произошли аварийные отключения электроэнергии

В Бишкеке осадков не ожидается — прогноз погоды на 20 мая

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426991-ru.html

Похожие новости

В центре Бишкека образовалась пробка. Троллейбус столкнулся с маршруткой

В службу "185" мэрии Бишкека за неделю поступило 1073 жалобы и обращения

Автонаезд на Молодой Гвардии: бишкекчанку сбили на пешеходном переходе (видео)

В Бишкеке женщины похитили младенца и продали за 10 тысяч сомов

Бишкекчанку сбили на пешеходном переходе — кадры наезда

19 мая 2017, 14:59       Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 20 мая. По сообщению Кыргызгидромета, в горных, предгорных районах местами кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, по остальной территории без осадков. На высокогорных участках дорог гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +8...+13
днем: +21...+26
Таласская область
ночью: +7...+12
днем: +20...+25
Баткенская область
ночью: +9...+14
днем: +24...+29
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +9...+14
днем: +24...+29
Иссык-Кульская область
ночью: +4...+9
днем: +18...+23
Нарынская область
ночью: +2...+7
днем: +17...+22
В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +10...+12, максимальная температура воздуха днем +23...+25.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум