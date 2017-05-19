Как и где провести выходные в столице. Афиша с 19 по 21 мая

19 мая 2017, 14:46 Комментарии

Пятница, 19 мая Премьера мультфильма "Трио в перьях". Эту мультипликационную ленту необходимо оценить всей семьей - веселая и добрая история оставит только положительные впечатления. Хорош здесь не только сюжет, но и яркие мультяшные образы. Убедиться в этом вы можете сами - мультфильм выходит в прокат уже сегодня.

Премьера фантастического фильма "Чужой: Завет". Идейная картина о создании суперхищников как биологического оружия. Отзывы критиков неоднозначны, но даже те, кто оценил киноленту негативно, советуют все-таки посмотреть ее ради нескольких жутких моментов, от которых мурашки по коже. Идем за билетами - "Чужой: Завет" на больших экранах страны с 19 мая.

Концерт современной музыки от ансамбля "Игеру". Эта группа из Казахстана полностью изменит ваши представления о современной музыке и откроет вам имена лучших композиторов десятилетия. Будьте готовы услышать нечто уникальное, ведь музыканты сочетают игру на европейских и национальных инструментах. Концерт состоится в Кыргызской национальной консерватории, начало - в 18.30. Вход свободный.

Суббота, 20 мая Велогонка Ashu Grand Prix. Испытание для любителей активного отдыха, которые жаждут регулярно получать порцию адреналина и заряд энергии. Мероприятие будет проходить 20-21 мая в ущелье Чон-Кемин. Чтобы принять участие в велогонке, необходимо оплатить 1 200 сомов, в забеге - 500.

Инвест-шоу Akkula-Tank. Если у вас есть идеи по поводу создания какого-то оригинального продукта или бизнеса, приходите на это мероприятие - есть шанс, что вами заинтересуются инвесторы. Начало - в 8.30 в международном университете "Ала-Тоо". Принять участие может любой желающий, причем совершенно бесплатно.

Благотворительная ярмарка "От сердца к сердцу". По сложившейся традиции, бабушки и дедушки из разных уголков страны предложат посетителям вещи, изготовленные своими руками, а также плоды и ягоды, выращенные в садах-огородах. Приходите поддержать их и, возможно, оказать материальную помощь (если что-нибудь купите). Ярмарка начнется в 10.00 возле памятника Курманджан датке в центре столицы.

Выставка "Снаряга - весна-лето 2017". Специализированные магазины представят здесь товары для отдыха и туризма, также пройдет фотовыставка о путешествиях, а два кыргызстанца, объехавшие весь мир, расскажут о своем опыте и непременно вдохновят вас на странствия. Выставка пройдет в Travel Pub с 11.00 до 18.00.

Открытие "Читающего Эркиндика". Если вы успели заметить, на проспекте Эркиндик установили "книжники" - милые цветные домики для обмена литературой. В 14.00 в субботу состоится официальное открытие уличной библиотеки. Примите участие и подарите городу книгу одним из первых.

Ночь музеев. Это будет по-настоящему масштабная акция - участие в ней примут 12 культурных площадок, среди которых не только музеи, но и театры, арт-студии и библиотеки. Вы точно найдете что-нибудь интересное для себя, будь то спектакль, мастер-класс по живописи или знакомство с современным искусством. Все площадки откроются в 18.00, не пропустите!

Воскресенье, 21 мая Концерт Валерия Леонтьева. Отличная новость для поклонников легендарного артиста, который исполнит в Бишкеке свои лучшие песни. Билеты стоят от 2 500 до 7 000 сомов. Концерт начнется в Кыргызской национальной филармонии в 18.00.

Книжное воскресенье. В ololohause продолжится беседа о Чехове и его пьесах, в частности, о произведении "Иванов". Кроме обсуждений, запланированы просмотр фильмов по теме и чай с козинаками. Начало - в 18.30, стоимость участия - 100 сомов.