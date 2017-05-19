Бишкекчанку сбили на пешеходном переходе — кадры наезда

19 мая 2017, 14:47 Комментарии

БИШКЕК, 19 мая - Sputnik. В социальной сети Facebook появилось видео автонаезда на бишкекчанку, его опубликовал пользователь Айбек Баратов.

На кадрах видно, как девушка переходит дорогу по "зебре". Первый ряд автомобилей пропускает ее, а едущий позади красный микроавтобус не сбавляет скорость и врезается в стоящую впереди легковую машину, из-за чего та, двигаясь по инерции, сбивает девушку.

В Управлении патрульной милиции ГУВД подтвердили, что сегодня в 7.30 на пересечении проспектов Молодой Гвардии и Жибек Жолу сбили пешехода. Автомобиль виновника ДТП поставлен на штрафстоянку, а пострадавшую доставили в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии с травмой головы.