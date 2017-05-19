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Бишкекчанку сбили на пешеходном переходе — кадры наезда

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426989-ru.html

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Сооданбекова: девочки переходят дорогу, уткнувшись в смартфоны

19 мая 2017, 14:47       Комментарии

БИШКЕК, 19 мая - Sputnik. В социальной сети Facebook появилось видео автонаезда на бишкекчанку, его опубликовал пользователь Айбек Баратов.
На кадрах видно, как девушка переходит дорогу по "зебре". Первый ряд автомобилей пропускает ее, а едущий позади красный микроавтобус не сбавляет скорость и врезается в стоящую впереди легковую машину, из-за чего та, двигаясь по инерции, сбивает девушку.
В Управлении патрульной милиции ГУВД подтвердили, что сегодня в 7.30 на пересечении проспектов Молодой Гвардии и Жибек Жолу сбили пешехода. Автомобиль виновника ДТП поставлен на штрафстоянку, а пострадавшую доставили в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии с травмой головы.

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