Из-за сильного ветра вся Иссык-Кульская область осталась без электричества

19 мая 2017, 14:53 Комментарии

Из-за сильного ветра по всей Иссык-Кульской области произошли аварийные отключения электроэнергии, многие ветки и деревья повалены на линии электропередач, что повлекло обрывы линий и аварийные отключения, сообщает пресс-служба полпредства области.

"Сотрудники ОАО "Востокэлектро" восстановили подаче электроэнергии во многих районах накануне . На данный момент остаются без электроэнергии села Чолпон и Жылдыз Ак-Сууйского района, села Ак-Добо, Ан-Остон, Мундуз Джеты-Огузского района, село Кен-Суу Тюпского района и некоторые участки города Каракол, которые в течение дня будут обеспечены электроэнергией", – говорится в сообщении.

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