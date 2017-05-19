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Из-за сильного ветра вся Иссык-Кульская область осталась без электричества

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/iz-za-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426988-ru.html

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Иссык-Кульская область осталась без света из-за сильного ветра

На Иссык-Куле из-за сильного ветра произошли аварийные отключения электроэнергии

На счет МЧС поступило более 6,5 млн сомов пострадавшим в Ошской области

19 мая 2017, 14:53       Комментарии

Из-за сильного ветра по всей Иссык-Кульской области произошли аварийные отключения электроэнергии, многие ветки и деревья повалены на линии электропередач, что повлекло обрывы линий и аварийные отключения, сообщает пресс-служба полпредства области.
"Сотрудники ОАО "Востокэлектро" восстановили подаче электроэнергии во многих районах накануне . На данный момент остаются без электроэнергии села Чолпон и Жылдыз Ак-Сууйского района, села Ак-Добо, Ан-Остон, Мундуз Джеты-Огузского района, село Кен-Суу Тюпского района и некоторые участки города Каракол, которые в течение дня будут обеспечены электроэнергией", – говорится в сообщении.
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