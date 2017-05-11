Возле Первомайского суда проходит митинг в поддержку задержанных сторонников Жапарова

19 мая 2017, 15:00 Комментарии

Возле Первомайского районного суда Бишкека проходит митинг в поддержку задержанных сторонников Садыра Жапарова.

Участники акции протеста просят суд вынести справедливое решение в отношении задержанных.

Всего в митинге принимают участие более 20 человек.

Напомним, 25 марта в ходе митинга в поддержку арестованного Садыра Жапарова группа людей попыталась прорваться в здание ГКНБ. Участники акции протеста бросали в милиционеров бутылки из-под воды, затем в ход пошли камни. В ходе митинга правоохранительные органы задержали более 100 человек. В отношении 12 из них было возбуждено уголовное дело. В их числе — брат, сын и племянник С. Жапарова.

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