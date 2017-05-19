Милиция просит опознать женщину (осторожно, фото!)

19 мая 2017, 15:05 Комментарии

Милиция просит опознать женщину.

По данным ГУВД, 15 мая по улице Токтогула, под елью возле музея имени обнаружено тело женщины, азиатской национальности, примерно 30-35 лет.

"Приметы: рост 160-165см., среднего телосложения, волосы черные, глаза карие, нос прямой, губы тонкие. Женщина одета по сезону, клетчатый плащ, леопардовая блузка, коричневый платок, черные брюки, черные кроссовки. Всех, кто располагает какими-либо данными о человеке на фото или просто предполагает, кто это может быть, просим обратиться в УВД Первомайского района или сообщить по номерам: 0 555 102 497, 0551 102 162, 0551 102 538, 0 312 56 82 60 отдел розыска УВД Первомайского района", – говорится в сообщении.

Осторожно, фото

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