Возле райсуда проходит митинг в поддержку задержанных сторонников Жапарова

19 мая 2017, 14:48 Комментарии

Сегодня, 19 мая, возле Первомайского районного суда проходит митинг в поддержку задержанных сторонников Садыра Жапарова.

Участники акции протеста просят суд вынести справедливое решение в отношении задержанных.

Всего в митинге принимают участие порядка 30 человек.

На плакатах, которые развернули митингующие написаны цитата Жапарова: "Самое главное - соблюдайте закон, вы не ошибетесь, если будете соблюдать закон", а также "Молодежь, не будьте равнодушны к будущему".

Напомним, 25 марта в ходе митинга в поддержку арестованного Садыра Жапарова митингующие попытались прорваться в здание ГКНБ. Участники акции протеста бросали в милиционеров бутылки из-под воды, а затем и камни. После чего правоохранительные органы задержали более сотни человек. В отношении 12 из них было возбуждено уголовное дело. В их числе брат, сын и племянник Жапарова.

Отметим, что сегодня суд начнет разбирательство по данному делу.