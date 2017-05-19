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Возле райсуда проходит митинг в поддержку задержанных сторонников Жапарова

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360128_vo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426985-ru.html

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ГКНБ: Дело экс-депутата С.Жапарова завершено и направлено в Генпрокуратуру

Дело экс-депутата Садыра Жапарова передали в Генпрокуратуру

19 мая 2017, 14:48       Комментарии

Сегодня, 19 мая, возле Первомайского районного суда проходит митинг в поддержку задержанных сторонников Садыра Жапарова.
Участники акции протеста просят суд вынести справедливое решение в отношении задержанных.
Всего в митинге принимают участие порядка 30 человек.
На плакатах, которые развернули митингующие написаны цитата Жапарова: "Самое главное - соблюдайте закон, вы не ошибетесь, если будете соблюдать закон", а также "Молодежь, не будьте равнодушны к будущему".
Напомним, 25 марта в ходе митинга в поддержку арестованного Садыра Жапарова митингующие попытались прорваться в здание ГКНБ. Участники акции протеста бросали в милиционеров бутылки из-под воды, а затем и камни. После чего правоохранительные органы задержали более сотни человек. В отношении 12 из них было возбуждено уголовное дело. В их числе брат, сын и племянник Жапарова.
Отметим, что сегодня суд начнет разбирательство по данному делу.

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