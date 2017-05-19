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Алмазбек Атамбаев наградил многодетных матерей орденами "Баатыр эне"

 

Фотографии: kabar.kg

                        

Источник:
http://kabar.kg/news/almazbek-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426983-ru.html

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Алмазбек Атамбаев: Ничто в мире не сравнится с материнской любовью

19 мая 2017, 14:26       Комментарии

Бишкек, 19 мая /Кабар/. В преддверии празднования Дня матери Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в ходе торжественной церемонии наградил многодетных матерей, прибывших из всех областей страны, а также городов Бишкек и Ош, орденами "Баатыр эне".
Вместе с орденами "Баатыр эне" Алмазбек Атамбаев вручил многодетным матерям подарки и денежные премии.
Согласно Указам Президента КР, орденами "Баатыр эне" награждены 1 тыс 618 матерей, имеющих и полноценно воспитывающих семерых и более детей, и 551 мать, имеющих и полноценно воспитывающих шесть детей, - медалями "Эне данкы".

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