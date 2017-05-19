Алмазбек Атамбаев наградил многодетных матерей орденами "Баатыр эне"

19 мая 2017, 14:26 Комментарии

Бишкек, 19 мая /Кабар/. В преддверии празднования Дня матери Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в ходе торжественной церемонии наградил многодетных матерей, прибывших из всех областей страны, а также городов Бишкек и Ош, орденами "Баатыр эне".

Вместе с орденами "Баатыр эне" Алмазбек Атамбаев вручил многодетным матерям подарки и денежные премии.

Согласно Указам Президента КР, орденами "Баатыр эне" награждены 1 тыс 618 матерей, имеющих и полноценно воспитывающих семерых и более детей, и 551 мать, имеющих и полноценно воспитывающих шесть детей, - медалями "Эне данкы".