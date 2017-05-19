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В Мексике трое преступников ограбили 29 полицейских

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-meksike...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426982-ru.html

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19 мая 2017, 14:32       Комментарии

Бишкек, 19 мая /Кабар/. Трое вооруженных людей ограбили 29 мексиканских полицейских, которые ехали из Акапулько в Мехико, сообщает издание Universal со ссылкой на источники в национальной комиссии по безопасности (CNS).
По информации CNS, сотрудники федеральной полиции Акапулько ехали в понедельник вечером в Мехико на туристическом автобусе. Ни у кого из них не было при себе оружия.
Автобус сломался по пути, и водитель был вынужден остановиться. Этим воспользовались нападавшие, которые угрожали полицейским оружием и забрали у них часы, мобильные телефоны и рюкзаки.
Полицейские в ходе инцидента не пострадали. Сотрудники CNS заявили, что проведут расследование в отношении нападавших.
Источник РИА Новости

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