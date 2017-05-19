В Бишкеке прошел республиканский смотр-конкурс отрядов Юных инспекторов дорожного движения

19 мая 2017, 14:47 Комментарии

Бишкек, 19 мая /Роман Гайнанов - Кабар/. В Кыргызстане завершился республиканский смотр-конкурс отрядов Юных инспекторов дорожного движения (ЮИДД).

Сегодня в Бишкеке в центре "Сейтек" прошла финальная часть конкурса. В нем приняли участие 9 команд из областей и городов Бишкек, Ош, состоящих из 72 школьников.

Ранее прошел первый этап конкурса на уровне районов и областей, после чего команды-победители областных смотров были приглашены для участия в республиканском конкурсе отрядов ЮИДД.

В смотре-конкурсе приняли участие 639 команд по всей республике, в которых были задействованы 5 тыс. 112 школьников.

Смотр-конкурс отрядов ЮИДД проводился во исполнение совместного приказа МВД и Минобразования КР в апреле – мае 2017 года.