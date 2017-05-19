Доллар США: 67.8420 (+0.1447) 
Евро: 75.4912 (+0.4487) 
Золото: 40.55 $/гр (+0.54) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Возле райсуда проходит митинг в поддержку задержанных сторонников ЖапароваВозле райсуда проходит митинг в поддержку задержанных сторонников ЖапароваКак и где провести выходные в столице. Афиша с 19 по 21 маяКак и где провести выходные в столице. Афиша с 19 по 21 мая

В Бишкеке прошел республиканский смотр-конкурс отрядов Юных инспекторов дорожного движения

 

Фотографии: kabar.kg

          

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426981-ru.html

Похожие новости

В центре Бишкека образовалась пробка. Троллейбус столкнулся с маршруткой

В службу "185" мэрии Бишкека за неделю поступило 1073 жалобы и обращения

Автонаезд на Молодой Гвардии: бишкекчанку сбили на пешеходном переходе (видео)

В Бишкеке женщины похитили младенца и продали за 10 тысяч сомов

В Бишкеке осадков не ожидается — прогноз погоды на 20 мая

19 мая 2017, 14:47       Комментарии

Бишкек, 19 мая /Роман Гайнанов - Кабар/. В Кыргызстане завершился республиканский смотр-конкурс отрядов Юных инспекторов дорожного движения (ЮИДД).
Сегодня в Бишкеке в центре "Сейтек" прошла финальная часть конкурса. В нем приняли участие 9 команд из областей и городов Бишкек, Ош, состоящих из 72 школьников.
Ранее прошел первый этап конкурса на уровне районов и областей, после чего команды-победители областных смотров были приглашены для участия в республиканском конкурсе отрядов ЮИДД.
В смотре-конкурсе приняли участие 639 команд по всей республике, в которых были задействованы 5 тыс. 112 школьников.
Смотр-конкурс отрядов ЮИДД проводился во исполнение совместного приказа МВД и Минобразования КР в апреле – мае 2017 года.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум