Завотделом Аппарата президента А.Исмаилов надеется, что законопроект о переносе дня выборов президента будет принят до конца июня

19 мая 2017, 14:27 Комментарии

Рабочая группа по совершенствованию избирательного законодательства надеется, что законопроект о переносе дня выборов президента на 15 октября будет принят до конца июня. Об этом 19 мая на круглом столе по развитию избирательной системы в Кыргызстане сообщил заведующий юридическим отделом Аппарата президента Анарбек Исмаилов. Он напомнил, что в среду Жогорку Кенеш одобрил данный законопроект во II чтении.

"После долгих прений депутаты поддержали проект закона. И мы с надеждой смотрим, что до конца июня закон будет принят в целом и введен в действие", - отметил представитель администрации.