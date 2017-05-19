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Завотделом Аппарата президента А.Исмаилов надеется, что законопроект о переносе дня выборов президента будет принят до конца июня

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426980-ru.html

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19 мая 2017, 14:27       Комментарии

Рабочая группа по совершенствованию избирательного законодательства надеется, что законопроект о переносе дня выборов президента на 15 октября будет принят до конца июня. Об этом 19 мая на круглом столе по развитию избирательной системы в Кыргызстане сообщил заведующий юридическим отделом Аппарата президента Анарбек Исмаилов. Он напомнил, что в среду Жогорку Кенеш одобрил данный законопроект во II чтении.
"После долгих прений депутаты поддержали проект закона. И мы с надеждой смотрим, что до конца июня закон будет принят в целом и введен в действие", - отметил представитель администрации.

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