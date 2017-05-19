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Мамбеталиева: Из-за сокращения кадров правительство противится проекту "Таза Коом"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/mambet...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426979-ru.html

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19 мая 2017, 14:13       Комментарии

Директор ОФ "Гражданская инициатива Интернет политики" Таттуу Мамбеталиева считает, что правительство, понимая, что "Таза Коом" приведет к сокращению кадров, противится реализации проекта. Об этом было заявлено на экспертной дискуссии в Центре политико-правовых исследований.
"Для получения только одной справки "Таза Коом" сократит 5 рабочих мест. Количество работников сократится на 25%. Численность министерств также сократится. Но это все пока в теории. Как все будет на практике, мы увидим потом", — сказала она.
Также глава Общественного фонда добавила, что большую ценность приобретает вопрос обработки данных.
"Мы все зациклились на автоматизации процессов, а потом с этими данными ведь нужно работать", — сказала Мамбеталиева.
На данный момент, по словам директора ОФ, отмечаются три основных направления "Таза Коом":
<ul> <li>Борьба с коррупцией;</li> <li>Цифровое правительство;</li> <li>Цифровая экономика.</li> </ul>

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