Мамбеталиева: Из-за сокращения кадров правительство противится проекту "Таза Коом"

19 мая 2017, 14:13 Комментарии

Директор ОФ "Гражданская инициатива Интернет политики" Таттуу Мамбеталиева считает, что правительство, понимая, что "Таза Коом" приведет к сокращению кадров, противится реализации проекта. Об этом было заявлено на экспертной дискуссии в Центре политико-правовых исследований.

"Для получения только одной справки "Таза Коом" сократит 5 рабочих мест. Количество работников сократится на 25%. Численность министерств также сократится. Но это все пока в теории. Как все будет на практике, мы увидим потом", — сказала она.

Также глава Общественного фонда добавила, что большую ценность приобретает вопрос обработки данных.

"Мы все зациклились на автоматизации процессов, а потом с этими данными ведь нужно работать", — сказала Мамбеталиева.

На данный момент, по словам директора ОФ, отмечаются три основных направления "Таза Коом":

<ul> <li>Борьба с коррупцией;</li> <li>Цифровое правительство;</li> <li>Цифровая экономика.</li> </ul>