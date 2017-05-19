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В 5-м микрорайоне Бишкека яму залатали старыми автомобильными покрышками

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-5-m-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426978-ru.html

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19 мая 2017, 14:19       Комментарии

Пробоину в асфальтовом покрытии на безымянной улице в 5-м микрорайоне, связывающей улицы Донецкая и Шопена, "залатали" покрышками. Об этом на своей странице в соцсети сообщила журналистка Мария Орлова.
"В прошлом году эта дорога, проходящая через весь 5-й микрорайон, была отремонтирована. В этом году, видимо, вспомнили про люк. Расковыряв часть дороги, позже они просто забросали яму старыми покрышками. Теперь автомобилисты вынуждены объезжать этот участок, чтобы не попасть в ДТП", — рассказала Мария Орлова.
По словам женщины, несмотря на то, что на данный момент ул. Донецкая закрыта на ремонт, это не дает права ремонтным бригадам бросать объекты в таком состоянии.
Известно, что журналистка обратилась через Фейсбук к мэру города Албеку Ибраимов с просьбой привести дорожное полотно и люки в надлежащее состояние. Однако на жалобу отреагировала пресс-служба муниципалитета.
"Работы по корректировке люков завершены. В ближайшие дни данный участок дороги заасфальтируют", — прокомментировали обращение в мэрии Бишкека.

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