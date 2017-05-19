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Первая версия проекта "Таза Коом" будет презентована в конце июня

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/pervay...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426977-ru.html

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19 мая 2017, 14:21       Комментарии

Первая версия проекта "Таза Коом" будет презентована в конце июня. Об этом сообщила директор ОФ "Гражданская инициатива Интернет политики" Таттуу Мамбеталиева на экспертной дискуссии в Центре политико-правовых исследований.
"К этому времени должны быть готовы все нормативы, потом с этой версией мы выходим к общественности. Процесс обсуждения продлится до президентских выборов. Если документ будет всенародно принят, то мы будем работать дальше. Если будет много критики, то мы будем дорабатывать проект", — сказала она.
Также Мамбеталиева добавила, что основным двигателем "Таза Коом" является бизнес-сообщество.
"Каждую неделю у нас проходят ивенты, мы встречаемся с бизнесменами и получаем обратную связь по нашей работе", — добавила директор ОФ "Гражданская инициатива Интернет политики".

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