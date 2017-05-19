На счет МЧС поступило более 6,5 млн сомов пострадавшим в Ошской области

19 мая 2017, 14:07 Комментарии

На спецсчет МЧС КР для пострадавших от оползня и землетрясения в Ошской области поступило более 6,5 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, по состоянию на 13.00 19 мая на счет МЧС для пострадавшего населения Чон-Алайского района от землетрясения поступило 3 млн 379 тыс. 146 сомов.

На это же время для пострадавших от оползня в селе Аюу а/а Зергер Узгенского района на счет поступило 3 млн 353 тыс. 842 сома.

МЧС отмечает, денежные средства поступают от государственных органов (однодневная заработная плата), учреждений, частных лиц.

Физические и юридические лица, желающие оказать помощь пострадавшим в результате стихийных бедствий, могут перечислить средства на указанный ниже счет со следующими реквизитами:

Реквизиты для перечисления денежных средств для оказания помощи пострадавшим от землетрясения

Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики – для пострадавших от землетрясения 3 мая 2017 года населения Чон-Алайского района"

Счет получателя: 4407012100009383

Банк получателя: Центральное казначейство МФ КР

БИК: 440001

Код платежа: 14411100 – добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)

Назначение: Указать подробное назначение

ИНН 00103200110150

Реквизиты для перечисления денежных средств для оказания помощи пострадавшим от оползня

Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики – для пострадавших от оползня в селе Аюу с/о Зергер Узгенского района"

Счет получателя: 4407012100009282

Банк получателя: Центральное казначейство МФ КР

БИК: 440001

Код платежа: 14411100 – добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)

Назначение: Указать подробное назначение

ИНН 00103200110150

По вопросам обращаться: Управление финансов, бухгалтерского учета и отчетности МЧС КР, тел. (0312) 54 79 01.