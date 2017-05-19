Доллар США: 67.8420 (+0.1447) 
Евро: 75.4912 (+0.4487) 
Золото: 40.55 $/гр (+0.54) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Оше обсуждены стратегические направления программ Германского общества международного сотрудничества на 2018-2020 годыВ Оше обсуждены стратегические направления программ Германского общества международного сотрудничества на 2018-2020 годыЕЭК расследует нарушения правил конкуренции на ряде рынковЕЭК расследует нарушения правил конкуренции на ряде рынков

На счет МЧС поступило более 6,5 млн сомов пострадавшим в Ошской области

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360126_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426976-ru.html

Похожие новости

В службу "185" мэрии Бишкека за неделю поступило 1073 жалобы и обращения

Kazinform: Зарезавшего супругу в зале суда жителя Костанайской области осудили на 15 лет

Правительство КР и ООН подписали документ об оказании Кыргызстану помощи в области системы устойчивого развития

Иссык-Кульская область осталась без света из-за сильного ветра

Из-за сильного ветра вся Иссык-Кульская область осталась без электричества

19 мая 2017, 14:07       Комментарии

На спецсчет МЧС КР для пострадавших от оползня и землетрясения в Ошской области поступило более 6,5 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Так, по состоянию на 13.00 19 мая на счет МЧС для пострадавшего населения Чон-Алайского района от землетрясения поступило 3 млн 379 тыс. 146 сомов.
На это же время для пострадавших от оползня в селе Аюу а/а Зергер Узгенского района на счет поступило 3 млн 353 тыс. 842 сома.
МЧС отмечает, денежные средства поступают от государственных органов (однодневная заработная плата), учреждений, частных лиц.
Физические и юридические лица, желающие оказать помощь пострадавшим в результате стихийных бедствий, могут перечислить средства на указанный ниже счет со следующими реквизитами:
Реквизиты для перечисления денежных средств для оказания помощи пострадавшим от землетрясения
Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики – для пострадавших от землетрясения 3 мая 2017 года населения Чон-Алайского района"
Счет получателя: 4407012100009383
Банк получателя: Центральное казначейство МФ КР
БИК: 440001
Код платежа: 14411100 – добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)
Назначение: Указать подробное назначение
ИНН 00103200110150
Реквизиты для перечисления денежных средств для оказания помощи пострадавшим от оползня
Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики – для пострадавших от оползня в селе Аюу с/о Зергер Узгенского района"
Счет получателя: 4407012100009282
Банк получателя: Центральное казначейство МФ КР
БИК: 440001
Код платежа: 14411100 – добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)
Назначение: Указать подробное назначение
ИНН 00103200110150
По вопросам обращаться: Управление финансов, бухгалтерского учета и отчетности МЧС КР, тел. (0312) 54 79 01.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум