В Оше обсуждены стратегические направления программ Германского общества международного сотрудничества на 2018-2020 годы

19 мая 2017, 14:13 Комментарии

Бишкек, 19 мая /Кабар/. Первый вице-мэр города Ош Замирбек Аскаров 19 мая провел встречу с командой экспертов Германского общества международного сотрудничества (GIZ) во главе со старшим советником Самирой Аббу. Об этом сообщили в мэрии Оша.

Целью встречи было изучение ситуации и оценка потребностей партнеров программы и согласование стратегических направлений деятельности программы на период 2018-2020 годов.

В своем выступлении Замирбек Аскаров дал всестороннюю оценку экономического потенциала города Ош, представил наиболее значимые показатели и перспективы их развития. Особое внимание было уделено благоприятному инвестиционному климату и выгодным условиям для деятельности зарубежных компаний.

В ходе встречи участники определили основной спектр дальнейшей совместной работы, имеющей реальные перспективы на выбранном направлении.

В завершение собравшиеся подчеркнули динамичный характер кыргызско-германского сотрудничества, строящегося на принципах взаимного доверия и обоюдной выгоды и выразили уверенность в том, что достигнутые новые договоренности будут способствовать дальнейшему развитию полномасштабного партнерства.

Отметим, что рамках реализуемой в Оше и Ошской области программы Германского общества по международному сотрудничеству "Содействие устойчивому экономическому развитию в Кыргызстане" (GIZ NaWi),

осуществляется совместная с местными партнерами деятельность по достижению индикаторов/целей GIZ NaWi, которые направлены на развитие потенциала органов власти, привлечение инвестиций и содействие развитию частного бизнеса.