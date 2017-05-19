ЕЭК расследует нарушения правил конкуренции на ряде рынков

19 мая 2017, 13:59 Комментарии

Два дела о нарушении правил конкуренции открыла Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) в 2017 году. Об этом рассказал член Коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Марат Кусаинов на VII Петербургском международном юридическом форуме, сообщили в ведомства.

"Задача ЕЭК – не только поиск нарушений, но и их профилактика, восстановление положения, которое бы существовало на рынке, если бы он функционировал в состоянии конкуренции. Пример такой работы на глобальных рынках – удалось добиться снижения цен услуг операторов мобильной связи в роуминге в 5-14 раз", – сказал Кусаинов.

Министр ЕЭК подчеркнул, что над этим вопросом вместе с Комиссией работали антимонопольные органы и мобильные операторы. Был применен так называемый мягкий подход – прозрачные и добросовестные практики поведения на рынке выработаны после консультаций.

"Марат Кусаинов подробно рассказал о правоприменительной практике Комиссии. В частности, разработаны и приведены в соответствие с Договором о ЕАЭС нормативные акты, регулирующие процедуры выявления и пресечения нарушений общих правил конкуренции на трансграничных рынках и выявления монопольных цен, а также правила, по которым рассчитывается штраф для нарушителя. Отработаны механизмы взаимодействия Комиссии и органов по защите конкуренции государств-членов при выявлении нарушений общих правил конкуренции", – говорится в сообщении.

В 2017 году ЕЭК открыла два дела о нарушении правил конкуренции – на трансграничном рынке специальной стали для производства трансформаторов, который охватывает территорию трех стран Союза, и на рынке авиационных пассажирских перевозок по маршрутам из Армении в другие страны "пятерки".

"Одновременно по результатам рассмотрения обращений стран ЕАЭС, хозяйствующих субъектов, а также по инициативе Комиссии проводятся расследования по возможным признакам нарушений правил конкуренции на рынках таких товаров, как: автомобильные шины; легковые автомобили и запасные части; стальные цельнокатаные колеса для ж/д транспорта; грузовые автомобили, запасные части и услуги по ремонту; крафт-бумага; шпалы железнодорожные; продукция станкостроения", – пояснили в ЕЭК.

Марат Кусаинов отметил, что считает одним из приоритетов внедрение механизма добровольного принятия потенциальными нарушителями проконкурентных обязательств без наложения штрафа.