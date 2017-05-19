Строкова: В ЕАЭС национальную самодостаточность променяли на национализм

19 мая 2017, 13:50 Комментарии

В странах ЕАЭС национальную гордость и самодостаточность променяли на национализм. Об этом сегодня, 19 мая, на круглом столе в пресс-центре "ВБ" заявила депутат Жогорку Кенеша Евгения Строкова.

По ее словам, в Кыргызстане и других странах бывшего СССР остался общий духовный фундамент. Подтверждением тому служит масштабная акция "Бессмертный полк", которая с каждым годом набирает популярность в странах бывшего Союза. Но вместе с тем еще рано говорить об евразийском сознании, так как в странах ЕАЭС есть признаки национализма.

"Я согласна с тем, что фундамент у нас уже есть в том плане, что можно изменить, уничтожить учебники истории, но общую историю не уничтожишь. Этот фундамент существует, как бы не говорили, не обсуждали 9 Мая страны дальнего зарубежья. Последние мероприятия - это "Бессмертный полк" - показали, что единение есть, есть те нормы поведения, искренности, которые нас сближают. Но, к сожалению, я еще не настолько уверена в том, что у нас будет сформировано общее евразийское сознание. К сожалению, у нас есть пробел за 25 лет самостоятельности. Я говорю не только о нашей стране, это и о других странах ЕАЭС. У нас, к сожалению, еще не до конца сформировано национальное самосознание, это мое личное мнение. У нас еще не сформирована идеология, которая подпитывает данное сознание. В каждой стране тоже нужно задуматься об этом. Стали появляться первые шаги в этом направлении, но очень прискорбно, что часто в странах национальную гордость, национальную самодостаточность променяли на национализм. Эти проявления, к сожалению, мы видим везде", - сказала депутат.

Она добавила, что, несмотря на то, что ЕАЭС - это экономический союз, он предполагает и гуманитарное сотрудничество, а председатель Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Валентина Матвиенко ранее предлагала создать при ЕАЭС Департамент по науке и образованию

"То, что образование и общее пространство необходимо, это естественно. Процесс миграции, конкурентоспособность внутри ЕАЭС, в мировом пространстве тоже необходимы. Но, к сожалению, наяву мы видим другие моменты, когда вразрез идее объединения идут изменения, которые нас отделяют. Это в Казахстане такое, у нас в Кыгызстане тоже какие-то признаки есть. Но переболев этим, я думаю, что какой-то выход мы найдем", - считает депутат.