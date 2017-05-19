В федерации снукера поблагодарили мэра Бишкека за поддержку в проведении чемпионата Азии по снукеру

19 мая 2017, 13:28 Комментарии

Бишкек, 19 мая /Кабар/. Кыргызская Федерация снукера выражает благодарность мэру г.Бишкек А.Ибраимову за поддержку в проведении чемпионата Азии по снукеру.

Как сообщил генеральный секретарь кыргызской федерации снукера Шайырбек Маматокторов, данный чемпионат проводится впервые не только в Кыргызстане, но и по всей Средней Азии и СНГ. Дата проведения чемпионата - с 29 июня по 5 июля.

Как отмечается, приглашены спортсмены из более 25 стран Азии и на данный момент подтвердили участие 16 стран. До 29 июня будут еще заявки на участие.

"Также благодарим вице-мэра Эркина Исакова, который всегда оказывал всяческую поддержку в рамках своих полномочий. Надеемся, что спортивным гостям понравится наш солнечный и зеленый Бишкек, и в скором времени наша столица превратится в спортивную столицу Азии", - сказал Ш.Маматокторов.