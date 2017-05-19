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В федерации снукера поблагодарили мэра Бишкека за поддержку в проведении чемпионата Азии по снукеру

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-federat...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426971-ru.html

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19 мая 2017, 13:28       Комментарии

Бишкек, 19 мая /Кабар/. Кыргызская Федерация снукера выражает благодарность мэру г.Бишкек А.Ибраимову за поддержку в проведении чемпионата Азии по снукеру.
Как сообщил генеральный секретарь кыргызской федерации снукера Шайырбек Маматокторов, данный чемпионат проводится впервые не только в Кыргызстане, но и по всей Средней Азии и СНГ. Дата проведения чемпионата - с 29 июня по 5 июля.
Как отмечается, приглашены спортсмены из более 25 стран Азии и на данный момент подтвердили участие 16 стран. До 29 июня будут еще заявки на участие.
"Также благодарим вице-мэра Эркина Исакова, который всегда оказывал всяческую поддержку в рамках своих полномочий. Надеемся, что спортивным гостям понравится наш солнечный и зеленый Бишкек, и в скором времени наша столица превратится в спортивную столицу Азии", - сказал Ш.Маматокторов.

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