В Японии приняли проект, разрешающий передать трон при жизни императора

19 мая 2017, 13:29 Комментарии

Бишкек, 19 мая /Кабар/. Правительство Японии приняло проект закона, разрешающего передать Хризантемовый трон наследнику при жизни нынешнего императора, сообщает агентство Киодо.

По существующему закону о престолонаследии передача трона происходит после смерти императора его наследнику. Однако в августе прошлого года император Акихито выступил с обращением к народу, в котором дал понять, что хотел бы удалиться от дел по причине преклонного возраста, затрудняющего исполнение обязанностей.

Как ожидается, принятый проект закона сегодня же будет передан на рассмотрение парламента.

Над вопросом о возможности подобной передачи трона размышлял экспертный совет, в состав которого вошли юристы, историки и политики. Это связано с тем, что ни конституция Японии, ни закон об императорском доме не предусматривают прижизненной передачи престола. В четвертой главе закона об императорском доме говорится, что трон "переходит к первому по праву наследования после кончины императора". Таким образом, предстояло не только рассмотреть саму возможность прижизненного престолонаследия, но и все формальности и детали, с ним связанные.

Так, важным стал вопрос, как называть императора после отречения. Проект закона регулирует его, опираясь на средневековые прецеденты, когда была распространена подобная передача власти и ухода действующего императора на покой – тогда бывшего императора называли "тайдзё тэнно" или сокращенно "дзёко". В то время наиболее частой формой был уход императора в монастырь. Таким образом, действующий император Акихито будет называться "дзёко". Законопроект также определяет, что обряд похорон отрекшегося императора будет проходить по тем же правилам и канонам, как и самого императора.

Как ожидается, передача трона официально состоится в декабре 2018 года или 30-го года правления нынешнего императора. В Японии одновременно используются два летоисчисления – европейское и по годам правления императора. Таким образом, 2019 год станет первым годом правления нового императора. Девиз нового правления будет представлен летом того же года, что позволит финансовым институтам, государственным структурам и бизнесу подготовиться к грядущим изменениям, а начало нового правления с нового года по европейскому летоисчислению также признано удобным для перехода.

Сейчас первым в очереди на престол стоит старший сын императора принц Нарухито. Его единственная дочь, принцесса Аико, по закону не имеет права наследовать престол, поэтому вторым членом императорской семьи, претендующим на престол, становится младший брат принца Нарухито — принц Акисино Фумихито. Он же является отцом третьего по очереди и единственного в молодом поколении императорской семьи наследника престола, десятилетнего принца Хисахито. Как ожидается, в связи с изменением статуса и переходом принца Акисино на позиции наследника престола годовой доход его семьи возрастет в три раза — до 91 миллиона иен (около 830 тысяч долларов).

Источник РИА Новости

19.05.17