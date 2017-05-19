Ч.Тусрсунбеков ознакомился с ходом строительства средней школы №42 в Алайском районе

19 мая 2017, 13:38 Комментарии

Бишкек, 19 мая /Кабар/. Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Чыныбай Турсунбеков в рамках рабочей поездки в Ошскую область ознакомился с ходом строительства средней школы №42 имени С.Ашимова в с.Жаны-Алай Алайского района. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

По информации директора учебного заведения Аскарбека Адапбаева, в данном селе проживает 2 тысячи 469 человек, школа была построена в 1970 году и на сегодняшний день в ней обучаются в три смены 470 детей. Ряд строительных требований не был соблюден в связи с тем, что здание школы было построено методом ашара. В 2006 году Министерство чрезвычайных ситуаций КР вынесло заключение об аварийном состоянии здания. Позднее в 2015 году был заложен фундамент под строительство новой школы на 225 ученических мест. На сегодняшний день строительная компания "Ак-Тилек курулуш", которая задействована в возведении данного учебного заведения, запрашивает сумму в 26 млн. сомов.

Торага Жогорку Кенеша Ч.Турсунбеков, ознакомившись с ходом строительства школы, дал ряд поручений принимающим участие в рабочей проездке руководителям Министерства финансов и Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства взять под контроль вопрос выделения финансовых средств и ход строительства данного учебного заведения. Также Ч.Турсунбеков встретился с педагогическим коллективом и учениками средней школы с.Жаны-Алай.

Напомним, в рабочей поездке Торага Жогорку Кенеша в Ошскую область принимают участие депутаты парламента Мыктыбек Абдылдаев, Жыргалбек Калмаматов, Болотбек Ибраимжанов, Уланбек Примов и Жанарбек Акаев, а также министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов, статс-секретарь Министерства образования и науки Калысбек Шадыханов, заместитель министра финансов Алмазбек Азимов, заместитель директора агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Урмабек Кокочаров, статс-секретарь министерства здравоохранения Жазгуль Кийизбаева.