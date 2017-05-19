В центре охраны материнства и детства отметили День матери

19 мая 2017, 13:48 Комментарии

Бишкек, 19 мая /Кабар/. В клиническом родильном доме Национального центра охраны материнства и детства отметили День матери. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава КР.

Участников праздника поздравили супруга Президента КР Раиса Атамбаева, депутаты Жогорку Кенеша КР, международные партнёры, которые вносят существенный вклад в улучшение здоровья матери и ребёнка, другие гости, принявшие участие в торжестве.

Как отметила заместитель директора НЦОМиД по родовспоможению Салтанат Назаралиева, с каждым годом количество родов растёт так же, как растет и количество патологий беременностей. Отрадно, что в последнее время имеет устойчивый характер к снижению материнская смертность. По республиканским показателям 2016 года, материнская смертность в Кыргызстане снизилась на 21%.

Директор Национального центра охраны материнства и детства Камчибек Узакбаев отметил, что быть матерью - это святое и великое предназначение. "Растить детей – это непрерывный, самоотверженный труд и высокая ответственность. Мы выражаем вам глубокую благодарность за любовь, отзывчивость и мудрость, за то, что вы с заботой и любовью выполняете свой материнский долг", - сказал К.Узакбаев.