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В Китае появилась новая профессия "дегустатор смога"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kitae-p...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426966-ru.html

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19 мая 2017, 13:51       Комментарии

Бишкек, 19 мая /Кабар/. Центр контроля за состоянием окружающей среды в китайской провинции Хэбэй в связи с проблемами с экологией привлек особых специалистов, которых назвали "дегустаторами смога".
Сильнейший смог является одной из наиболее насущных проблем современного Китая.
В мониторинговом центре города Шицзячжуан уже работают несколько "нюхачей", которые прошли специальное обучение и получили лицензию от местных властей.
Как сообщает телеканал CGTN, "дегустаторы смога" анализируют образцы воздуха, собранные в различных районах страны в специальные вакуумные колбы. Им необходимо определять источник и степень загрязнения воздуха.
Сотрудники центра сообщили, что несмотря на существование большого разнообразия современной техники, ни один специальный датчик не может сравниться с человеческим обонянием в скорости и точности определения состояния воздуха. При этом они отмечают, что хоть и должны постоянно иметь дело с загрязненным воздухом, вред от этого они получают не особо большой.
Специалисты этой новой и редкой профессии чаще всего не надевают защитные маски, чтобы обеспечить точность анализа. Ради этих целей они не едят острую пищу, не наносят макияж и не пользуются парфюмом.
Источник РИА Новости
19.05.17

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