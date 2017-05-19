Генпрокуратуры Кыргызстана и Таджикистана обеспечат прокурорский надзор за исполнением документов по делимитации госграницы

19 мая 2017, 13:20 Комментарии

Заседание объединенной коллегии генеральных прокуратур Кыргызстана и Таджикистана прошло 19 мая в городе Гулистон (Таджикистан).

Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры КР, заседание прошло под председательством генпрокурора Кыргызстана Индиры Джолдубаевой и генпрокурора Таджикистана Юсуфа Рахмона.

Объединенная коллегия была проведена для консолидации усилий органов прокуратуры двух стран, направленных на борьбу с транснациональной организованной преступностью, терроризмом, насильственным экстремизмом, контрабандой товаров, наркотических средств, а также на предупреждение, предотвращение и расследование приграничных конфликтов.

По итогам коллегии был подписан совместный протокол, в соответствии с которым стороны достигли договоренности обеспечить соответствующий прокурорский надзор за исполнением национального законодательства и межправительственных правовых актов, направленных на скорейшую делимитацию кыргызско-таджикской государственной границы.

Также решено поручить соответствующим подразделениям генеральных прокуратур Кыргызстана и Таджикистана в рамках соглашении о сотрудничестве генеральных прокуратур государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом и иными проявлениями экстремизма от 25 мая 2006 года создать постоянно действующую рабочую контактную группу из числа представителей генеральных прокуратур двух стран, для регулярного обмена оперативной, справочной и иной информацией относительно деятельности преступных групп и конкретных лиц, причастных к совершению преступлений экстремистско-террористической направленности.

Кроме того, стороны договорились об укреплении двустороннего сотрудничества, координации оперативно-следственных мероприятий, а также налаживанию прямых рабочих контактов между прокурорами приграничных районов и областей двух государств в рамках подписанного межведомственного Соглашения о правовой помощи и сотрудничестве от 27 августа 2015 года.

В мероприятии приняли участие заместители генеральных прокуроров-военные прокуроры, прокуроры приграничных областей и районов двух государств, а также руководители соответствующих структурных подразделений генеральных прокуратур.