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Валерий Леонтьев даст юбилейный концерт в Бишкеке

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426964-ru.html

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19 мая 2017, 13:21       Комментарии

БИШКЕК, 19 мая - Sputnik. Народный артист России Валерий Леонтьев даст юбилейный концерт в Бишкеке, сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма.
Концерт под названием "45 лет на сцене" состоится в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова 21 мая. Начало - в 18.00.
По словам организаторов, зрителей ожидает яркое шоу, которое оставит потрясающие впечатления.
"Целая жизнь Валерия Леонтьева, великолепная и творческая, будет представлена на сцене филармонии", - отметили организаторы.
Билеты можно приобрести в кассе Национального театра русской драмы имени Чингиза Айтматова, а также на сайте ticket.kg.

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