19 мая 2017, 13:21 Комментарии

БИШКЕК, 19 мая - Sputnik. Народный артист России Валерий Леонтьев даст юбилейный концерт в Бишкеке, сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма.

Концерт под названием "45 лет на сцене" состоится в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова 21 мая. Начало - в 18.00.

По словам организаторов, зрителей ожидает яркое шоу, которое оставит потрясающие впечатления.

"Целая жизнь Валерия Леонтьева, великолепная и творческая, будет представлена на сцене филармонии", - отметили организаторы.

Билеты можно приобрести в кассе Национального театра русской драмы имени Чингиза Айтматова, а также на сайте ticket.kg.